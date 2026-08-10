El ultra Farage promete expulsar a los criminales extranjeros a cárceles de terceros países para aliviar la saturación

El líder del partido ultra Reform UK, Nigel Farage, ha prometido este lunes expulsar a terceros países a todos los criminales extranjeros que están cumpliendo condena en el Reino Unido, en caso de ganar las próximas elecciones generales, previstas para 2029. La propuesta forma parte de los planes de la formación de poner fin a la inmigración irregular y de resolver los problemas de saturación en las cárceles del país, los cuales están obligando al Gobierno del primer ministro, el laborista Andy Burnham, a liberar reclusos antes del cumplimiento íntegro de sus condenas. Farage confía en liberar hasta 10.000 plazas en centros penitenciarios con acuerdos con países como Kosovo o El Salvador, a donde serían enviados todos los presos que no sean aceptados por sus países de origen.

La propuesta de Reform UK se basa en otras medidas parecidas implementadas por países como Dinamarca o Suecia en los últimos años. Aun así, el partido ultra ha reconocido que no podrá cerrar estos acuerdos hasta llegar al poder y ha dejado algunas incógnitas abiertas, como qué pasará con los reclusos una vez hayan cumplido su condena en el extranjero. "Esto es algo que formará parte de las negociaciones con el Gobierno de El Salvador", ha asegurado el portavoz de Interior del partido, Zia Yusuf. "Pero voy a ser completamente sincero: no les permitiremos volver jamás al Reino Unido", ha añadido, sin dar más detalles.

Preguntado sobre las condiciones en las que estarán los reclusos en el país centroamericano —muy señalado por las organizaciones internacionales por las repetidas vulneraciones de los derechos humanos del Gobierno de Nayib Bukele—, Yusuf ha asegurado que "no será un campamento de verano", pero tampoco será "cruel ni poco razonable". Según los cálculos de la propia formación, el "alquiler" de plazas penitenciarias en terceros países costará a los contribuyentes la mitad de lo que cuesta actualmente alojarlos en prisiones británicas.

Trabas legales

La formación ultra pretende expulsar a más de 10.000 reclusos a pesar de que casi un tercio se encuentra actualmente en prisión provisional y no cuentan con una sentencia firme. Algo que podría provocar recursos judiciales y retrasos en las deportaciones. También han surgido dudas sobre la legalidad del plan en su totalidad, ante la posibilidad de que incumpla las leyes de protección de los derechos humanos actualmente en vigor en el Reino Unido bajo el paraguas de la Convención Europea de los Derechos Humanos (CEDH). Farage ha insistido en su voluntad de sacar al Reino Unido de la CEDH para evitar reveses judiciales, como el sufrido por el anterior Gobierno conservador de Rishi Sunak con el polémico plan de deportaciones a Ruanda, pero incluso la polémica salida del país de los convenios internacionales no evitaría otras posibles batallas legales.

El partido también pretende crear hasta 12.000 nuevas plazas penitenciarias con la construcción de cárceles con módulos prefabricados en instalaciones del Ministerio de Defensa actualmente en desuso. Farage ha asegurado que este plan dará un impulso económico a zonas rurales y se ha mostrado confiado en que las comunidades locales lo acepten, pero la medida recibirá previsiblemente el rechazo de los municipios afectados, algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones y que alargaría su eventual implementación.

Inmigración irregular

La propuesta de Reform UK se suma a otras medidas anunciadas en los últimos días para frenar la criminalidad de los extranjeros y la llegada irregular de inmigrantes, incluido el despliegue de la Marina Real británica en el Canal de la Mancha para interceptar las pequeñas embarcaciones procedentes de Francia. Hasta 230 personas han llegado en la madrugada de este lunes a las costas británicas en una única embarcación, la cifra más alta hasta la fecha, algo que ha llevado a Farage a calificar las cifras como "horrendas". El líder ultra ha cargado contra las políticas impulsadas por los gobiernos conservadores y laboristas en esta materia, a pesar de que el número total de llegadas en el Reino Unido ha descendido un 43% en lo que llevamos de año respecto al mismo periodo del año anterior.