La derecha europea aprovecha la crisis de Ceuta para endurecer su discurso contra la inmigración

Los gobiernos de derechas de la Unión Europea (UE) y la socialdemocracia danesa han aprovechado el incidente en Ceuta, en el que más de 70.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos de manera irregular, para pedir mano dura contra la inmigración e impulsar el establecimiento de centros en terceros países, algo que ya permite la legislación comunitaria, o suspender el derecho al asilo.

En una publicación conjunta en redes sociales, la primera ministra italiana de ultraderecha, Georgia Meloni, y la socialdemócrata danesa, Mette Frederiksen, aseguraron este lunes que, aunque son muy distintas, las une su "deseo de proteger Europa". La publicación prosigue acusando a la inmigración irregular de ser responsable del "aumento del crimen", "la presión sobre los servicios públicos" y "la erosión de la confianza" de los ciudadanos.

La publicación no aporta datos que demuestren esas afirmaciones, pero insiste en la necesidad de tomar medidas "para proteger a los ciudadanos". Para Meloni y Frederiksen esto pasa por la creación de centros de detención y deportación en países fuera del territorio comunitario. Una medida impulsada por una docena de países que, de hecho, ya es legal.

Centros en África

"Europa debe establecer rápidamente centros de retorno en África", así se titula el artículo de opinión que el líder de los populares europeos, Manfred Weber, publicó este lunes en el diario alemán Frankfurter Allgemeine. En ese texto, en el que culpa al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de lo ocurrido en Ceuta, alaba la cooperación con Marruecos.

"Ceuta ha demostrado que la estrecha cooperación con los estados vecinos puede funcionar. Marruecos repatrió a la gente de inmediato. Nadie entró en el espacio Schengen. Debemos sacar las conclusiones correctas de esto", dijo Weber. El popular propuso ofrecer cooperación política, económica y migración legal a los países que acepten acoger centros.

El alemán defendió que las fronteras exteriores son compartidas y, por lo tanto, la solución pasa también por "una protección fronteriza exterior europea común y sólida". Weber pidió ampliar los efectivos de la agencia de protección de fronteras, Frontex, hasta 50.000 efectivos. También aseguró que la agencia debería "vigilar" que los gobiernos cumplan con la legislación comunitaria.

Suspender el derecho al asilo

Meloni y Fredriksen no están solas. El primer ministro griego, el también popular Kiriakos Mitsotakis, publicó un artículo en el medio digital POLITICO en el que asegura que incidentes con el de Ceuta demuestran que "la migración ya no es solo una cuestión humanitaria o un desafío de gestión". Para el griego, "en algunos casos, se ha convertido en una herramienta de coerción geopolítica", por parte de terceros países que instrumentalizan la migración "para poner a prueba la resiliencia europea".

En el artículo, Mitzotakis argumentó que el pacto migratorio que entró en vigor el pasado mes de junio no está pensado para hacer frente a este tipo de situaciones. "Lo que estamos presenciando en estos casos no es un aumento gradual de las llegadas, sino movimientos repentinos, masivos y a menudo coordinados de personas", aseguró el primer ministro, que argumenta que en esas circunstancias no se pueden aplicar los procedimientos habituales en caso de petición de asilo.

Lo que pide Mitsotakis es un modelo específico para este tipo de situaciones con criterios claros para activarlo, que permita hacer "ajustes temporales" a los procedimientos habituales. Lo cierto es que esto ya existe en la UE. En respuesta a la crisis en la frontera con Bielorrusia, la Comisión introdujo la instrumentalización de la migración como motivo "de fuerza mayor" para flexibilizar ciertas normas.

A ojos del griego, esto no es suficiente. Mitzokatis pidió abiertamente que los gobiernos europeos puedan suspender el derecho al asilo en este tipo de circunstancias, como hizo Polonia en respuesta a la crisis. "Esto no supone un alejamiento de los valores europeos, sino una adaptación necesaria a las nuevas realidades", defendió.

Meloni y Frederiksen dieron un paso más allá y defendieron la necesidad de "proteger la herencia cristiana". Las primeras ministras aseguraron que esperan que "quienes deciden hacer de Europa su casa respeten nuestros valores y no traten de imponer sobre nosotros una forma de vida que no queremos". Un mensaje dirigido en realidad a una audiencia doméstica, que no especifica directamente el problema, ni propone soluciones concretas.

La politización de la migración

Los artículos publicados esta semana reflejan en gran medida el mensaje de una amplia mayoría de países del bloque que ha endurecido progresivamente su discurso sobre migración. Las consecuencias de la crisis de 2015 y el giro a la derecha tanto en los gobiernos nacionales como en el Parlamento Europeo han hecho que ese discurso se traduzca también en políticas más duras.

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En una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado 1 de julio, 22 de los 27 líderes del bloque criticaron duramente la política migratoria española. Ahora, con la crisis en gran medida bajo control, han puesto el foco en la europea.