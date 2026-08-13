Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En la región de Sussex Este

Descarrila un tren de pasajeros en el sur de Inglaterra, no hay muertos ni heridos graves

Como consecuencia del accidente, varias de las líneas de esa compañía han quedado cortadas, y las demás sufren serios retrasos

Imagen de archivo de un tren en Londres.

Imagen de archivo de un tren en Londres. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Londres

Un tren de pasajeros ha descarrilado este jueves en Lewes, en la región de Sussex Este, en el sur de Inglaterra, sin que el accidente haya causado muertos ni heridos graves, según han dicho fuentes del Ministerio de Transportes a varios medios británicos.

El tren, de la compañía Southern Rail, cubría el trayecto entre Haywards Heath y Lewes (parte de la ruta Brighton-Londres). Como consecuencia del accidente, varias de las líneas de esa compañía han quedado cortadas, y las demás sufren serios retrasos.

El convoy se componía de ocho vagones, y fueron los tres vagones de cola los que descarrilaron y acabaron volcados a un lado de la vía, por razones aún desconocidas.

Una imagen de un helicóptero y transmitida por la BBC muestra tres vagones volcados. En otra imagen tomada de las redes sociales, se ve a personal de emergencias encaramado en la parte de arriba de los vagones.

Un pasajero de uno de los vagones que se quedaron en la vía contó a la BBC que vio a otros pasajeros sangrando y con cortes, pero todos ellos salieron de los vagones por su propio pie.

El diario The Sun cree saber que cuarenta pasajeros quedaron atrapados en los vagones volcados en un primer momento, antes de poder ser evacuados.

Noticias relacionadas

El accidente se ha producido en el día más caluroso del año 2026, con termómetros que han alcanzado los 38,1 grados centígrados en un parque de Londres. Precisamente la zona donde se produjo el accidente ha sido una de las más afectadas por esta ola de calor de hoy.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así lo hemos contado | Extremadura se queda en penumbra durante un minuto por el eclipse
  2. Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda en Málaga
  3. La Fiesta de la Tenca pone rumbo al pueblo cacereño de los bujíos
  4. Cáceres responde a Renfe: 'Los malos resultados del tren a Badajoz no son culpa del ayuntamiento
  5. Adiós a La Huerta de Vale: la tienda de la avenida de Alemania se despide de Cáceres tras ocho años
  6. Dañan el mural dedicado a Robe en la Plaza de San Martín de Plasencia
  7. El empresario Ismael Villalobos, de la Casa de las Carcasas, entra en el consejo de administración del Sevilla FC
  8. Una mujer acaba en el hospital tras una supuesta agresión de dos hombres esta madrugada en el barrio de Moctezuma de Cáceres

Una avería en el aire acondicionado del Alvia a Badajoz obliga a desalojar a los pasajeros en Talavera de la Reina

Una avería en el aire acondicionado del Alvia a Badajoz obliga a desalojar a los pasajeros en Talavera de la Reina

Un juez federal desestima la demanda de la Administración Trump contra Harvard por antisemitismo

Un juez federal desestima la demanda de la Administración Trump contra Harvard por antisemitismo

Vídeo | Desalojan a los pasajeros de un tren en Talavera de la Reina tras dejar de funcionar el aire acondicionado

Vídeo | Desalojan a los pasajeros de un tren en Talavera de la Reina tras dejar de funcionar el aire acondicionado

David García Zurita, a por todas con el 4x400

David García Zurita, a por todas con el 4x400

El Mérida incorpora a Adrián Salguero antes de recibir al Alcorcón

El Mérida incorpora a Adrián Salguero antes de recibir al Alcorcón

25 años bajo tierra: el mensaje que Guadiana deja a sus vecinos del futuro

25 años bajo tierra: el mensaje que Guadiana deja a sus vecinos del futuro

Hallan en el desierto de Atacama una montaña de 60.000 toneladas de ropa que se puede ver desde el espacio y contamina el entorno

Hallan en el desierto de Atacama una montaña de 60.000 toneladas de ropa que se puede ver desde el espacio y contamina el entorno

Coria y Extremadura, los dos recién ascendidos extremeños, se citan en La Isla

Coria y Extremadura, los dos recién ascendidos extremeños, se citan en La Isla
Tracking Pixel Contents