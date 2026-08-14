Una intoxicación alimentaria masiva por un menú escolar gratuito deja 269 niños ingresados en Indonesia

Las autoridades indonesias informaron este viernes de que 269 menores han sido hospitalizados en la isla de Sumatra (noroeste del archipiélago) debido a una nueva intoxicación alimentaria masiva vinculada al controvertido programa de comidas escolares gratuitas puesto en marcha en enero del año pasado por el presidente, el exmilitar Prabowo Subianto.

El jefe de la Oficina de Salud de la regencia de Karo (norte de Sumatra), Immanuel Sinuhaji, indicó este viernes que el brote se produjo la víspera en dos colegios de la urbe de Berastagi, en dicha área, mientras que las autoridades, que han ido variando el número de afectados durante la jornada, informaron de que "no hay nada alarmante en el estado" de los estudiantes, de entre 10 y 12 años.

Desde que el Gobierno de Prabowo, cuyas políticas se enfrentan a un creciente cuestionamiento, lanzó el programa de comida escolares hace más de un año y medio, más de 40.700 niños se han intoxicado en alrededor de 300 brotes, según las cifras oficiales, si bien organizaciones independientes sostienen que podrían ser más.

La iniciativa, que está dotada de 28.000 millones de dólares y ha sido cuestionada desde su lanzamiento por estar financiada en detrimento de otros programas públicos, hasta ahora ha alimentado a alrededor de 30 millones de estudiantes de entre 6 y 18 años y tiene como objetivo llegar a 80 millones.

"El incidente en la regencia de Karo nos recuerda una vez más la necesidad de supervisar rigurosamente cada etapa del servicio de alimentos. Cientos de estudiantes se han visto afectados", reconoció hoy el director de la Agencia Nacional de Nutrición indonesia (BGN, por sus siglas en indonesio), Sudaryono, sin dar más detalles de los motivos.

La agencia de nutrición aseguró que se han tomado "medidas administrativas" ante lo ocurrido, como el cierre de la unidad de cocina que preparaba los menús que habrían causado el nuevo brote y el despido de su jefe, mientras la Oficina de Salud de Karo analiza muestras de los alimentos, sin revelarse cuáles han provocado el malestar.

El número de intoxicaciones bajo el programa de comidas gratuitas –una de las promesas electorales de Prabowo durante su campaña a los comicios de 2024– sigue creciendo sin que se haya iniciado una investigación a fondo para averiguar las causas, mientras las familias piden mejoras.

Según la ONU, el principal problema de nutrición infantil en Indonesia -un vasto y joven archipiélago en vías de desarrollo de casi 290 millones de habitantes- es el retraso en el crecimiento, con más de 4,5 millones de menores de cinco años afectados, el 21 % del total.

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Asimismo, uno de cada 12 menores de cinco años se sitúa por debajo del peso recomendado para su altura, de acuerdo con Naciones Unidas.