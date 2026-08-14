Egipto
Al menos tres muertos y 17 heridos por una explosión en un centro comercial en El Cairo
La explosión, que ha provocado un incendio, ha tenido lugar en un restaurante en Nuevo Cairo, al este de la capital de Egipto
EP
Al menos tres personas han muerto y otras 17 han resultado heridas este jueves a causa de una explosión, que ha provocado un incendio, registrada en un restaurante en Nuevo Cairo, al este de la capital de Egipto.
El portavoz del Ministerio de Salud egipcio, Hossam Abdel-Ghaffar, ha confirmado que tres personas han fallecido y 17 han resultado heridas, todas ellas hospitalizadas.
Así, ha precisado que once de los heridos fueron trasladados al Hospital Especializado de Nuevo Cairo y los seis restantes en otros centros cercanos para recibir tratamiento médico.
Ocho ambulancias se desplazaron al centro comercial Arabella Plaza, en la calle Gamal Abdel Nasser, donde tuvo lugar la explosión. Equipos de Defensa Civil, por su parte, evacuaron el establecimiento y extinguieron el incendio.
Las autoridades han elevado el nivel de alerta en los hospitales y centros ambulatorios de la zona y han abierto una investigación para determinar las causas de la explosión.
- Así lo hemos contado | Extremadura se queda en penumbra durante un minuto por el eclipse
- Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda en Málaga
- La Fiesta de la Tenca pone rumbo al pueblo cacereño de los bujíos
- Cáceres responde a Renfe: 'Los malos resultados del tren a Badajoz no son culpa del ayuntamiento
- Adiós a La Huerta de Vale: la tienda de la avenida de Alemania se despide de Cáceres tras ocho años
- Dañan el mural dedicado a Robe en la Plaza de San Martín de Plasencia
- El empresario Ismael Villalobos, de la Casa de las Carcasas, entra en el consejo de administración del Sevilla FC
- Una mujer acaba en el hospital tras una supuesta agresión de dos hombres esta madrugada en el barrio de Moctezuma de Cáceres