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Presos por motivos políticos

Venezuela anuncia la excarcelación de 131 presos dos días después de terminar el diálogo entre el chavismo y la oposición

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. / MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE

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EFE

Caracas

El Gobierno de Venezuela anunció este viernes 131 excarcelaciones, luego de que varias organizaciones no gubernamentales informaran de la salida de las cárceles de decenas de presos políticos, un hecho que se da dos días después de que culminara el primer ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición.

Fuente: El Periódico

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Venezuela anuncia la excarcelación de 131 personas, dos días después de terminar el diálogo entre el chavismo y la oposición

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