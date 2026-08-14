Presos por motivos políticos
Venezuela anuncia la excarcelación de 131 presos dos días después de terminar el diálogo entre el chavismo y la oposición
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EFE
Caracas
El Gobierno de Venezuela anunció este viernes 131 excarcelaciones, luego de que varias organizaciones no gubernamentales informaran de la salida de las cárceles de decenas de presos políticos, un hecho que se da dos días después de que culminara el primer ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición.
Fuente: El Periódico
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