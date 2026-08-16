Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un avión de combate español de la OTAN derriba un dron que violaba el espacio aéreo de Rumanía

El ministro de Defensa de Rumanía, Radu Miruta, ha informado este domingo de que dos cazas españoles desplegados en la misión de la OTAN han interceptado un dron no identificado tras vulnerar el espacio aéreo rumano durante una patrulla de vigilancia.

"A las 04.44, se detectó el objetivo ingresando al espacio aéreo nacional rumano, a 24 kilómetros al norte de Galati. En ese momento, dos aviones de combate españoles F-18, que ya habían sido puestos en alerta como medida de precaución, recibieron autorización para intervenir", ha confirmado el mandatario rumano en una publicación en sus redes sociales.

Según Miruta, el dron --del cual no ha confirmado la procedencia-- fue interceptado y destruido entre las localidades Baleni y Cudalbi, en el sureste del país, cerca de la frontera con Moldavia.