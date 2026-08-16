Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Seísmo de 7,4 grados

Terremoto en Colombia, en directo | Sube a 294 la cifra de fallecidos y hay 320 desaparecidos por el seísmo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres elevó a 3.935 los heridos y cifró en 353 las personas rescatadas

Sigue creciendo la cifra de víctimas mortales tras el terremoto de Colombia

Sigue creciendo la cifra de víctimas mortales tras el terremoto de Colombia

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Pablo Gómez

El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 294 personas fallecidas en el país, 3.975 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. 

Noticias relacionadas

Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una fiesta no autorizada desborda el acceso a una zona de La Granja (Cáceres) con cientos de vehículos
  2. Desalojan a los pasajeros del Alvia con destino Badajoz por una avería en el aire acondicionado
  3. El hombre que tiró los sanitarios fuera del punto limpio no alega y se lleva la sanción máxima en Cáceres: 1.000 euros de multa
  4. Rosario Flores actuará gratis en la Plaza Mayor de Cáceres: fecha y hora del concierto
  5. Una presa abandonada desde hace tres años en el río Salor de Cáceres tiene los días contados
  6. La autopsia determinará si un infarto causó la muerte del ciclista hallado en Jaraicejo
  7. Irene de Miguel (Unidas por Extremadura): 'La prórroga se la pueden meter por donde les quepa
  8. Caravanas, tecno y 3.000 'raveros' transforman La Granja en una fiesta ilegal: 'No hacemos daño a nadie

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

La prórroga de Almaraz garantiza 12 millones en tributos locales con los 82 de la ‘ecotasa’ en el aire

La prórroga de Almaraz garantiza 12 millones en tributos locales con los 82 de la ‘ecotasa’ en el aire

El tiempo en Zafra: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Zafra: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Villanueva de la Serena: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Villanueva de la Serena: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Villafranca de los Barros: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Villafranca de los Barros: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Valverde de LeganÃ©s: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Valverde de LeganÃ©s: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Valencia de AlcÃ¡ntara: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Valencia de AlcÃ¡ntara: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto
Tracking Pixel Contents