Bélgica lucha para apagar uno de los incendios más graves de su historia en una reserva natural

Al menos 600 personas han tenido que ser desalojadas y 3.000 hectáreas han ardido en el que se considera ya uno de los peores incendios de la historia de Bélgica, declarado el pasado viernes en la reserva natural de Les Hautes-Fagnes en la provincia de Lieja, que todavía no ha sido controlado.

Las labores de extinción continúan en Les Hautes-Fagnes este lunes, en un terreno accidentado que complica las operaciones. Los bomberos han pasado toda la noche luchando contra el fuego que se declaró el pasado viernes en la reserva natural que se extiende al este del país hasta la frontera con Alemania. Al menos dos personas habrían resultado heridas tratando de apagar las llamas.

Aunque las llamas siguen sin estar bajo control en las zonas que no son accesibles por la vía terrestre, la lluvia y el viento han ayudado en las últimas horas a frenar la progresión del incendio, según las autoridades de la región de Valonia. Más de 500 personas trabajan en el terreno para tratar de poner fin al que es ya uno de los incendios más graves de la historia del país.

Un problema europeo

En la misión participan además un helicóptero procedente de Países Bajos, dos de Alemania y dos de Noruega, además de dos aviones suecos, después de que Bélgica haya activado el mecanismo de protección civil europeo. Una Europa arrasada por el fuego este verano ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta a los incendios.

El humo se ha ido desplazando en dirección a Francia y Alemania. Dada la mala calidad del aire, las autoridades del país recomiendan a los habitantes de la zona permanecer en sus casas con puertas y ventanas cerradas, limitar los desplazamientos, hacer uso de mascarillas e hidratarse continuamente.

El humo del incendio del parque natural de Hautes-Fagnes llega a la frontera con Alemania, en Kalterherberg, cerca de Monschau. / INA FASSBENDER / AFP

De momento, se desconocen las causas del incendio que afecta al conocido como el "techo de Bélgica", una zona montañosa que apenas alcanza los 700 metros. El parque de Les Hautes-Fagnes está caracterizado por su diversidad paisajística y su biodiversidad. Entre las especies que habitan la zona de turberas, brezales y ríos, están el urogallo negro o el lobo europeo.

Europa, arrasada por los incendios

El presidente de la federación belga de bomberos, Marc Gilbert, ha pedido en declaraciones a la prensa una flota europea para hacer frente a los incendios forestales, cada vez más comunes en todo el continente. "Individualmente, los países no tienen los recursos para adquirir equipos y aeronaves", ha dicho Gilbert, que ha denunciado la falta de financiación de los servicios de extinción.

En lo que va de año, se han quemado 580.153 hectáreas en 1.664 incendios en toda la Unión Europea. El peor día del año fue el 22 de julio cuando se quemaron 186.050 hectáreas. España, seguida de Francia, es el país que más ha sufrido con el fuego. Pero las llamas han afectado a otros países como Italia, Grecia o Portugal y, ahora, también a Bélgica.

La Comisión Europea anunció el pasado mes de junio que ponía en marcha un dispositivo "sin precedentes" para hacer frente a los incendios este verano. El Centro de Coordinación de la Respuesta de Emergencia de la UE permite dar una respuesta más rápida y eficiente a catástrofes como las causadas por el fuego. La UE cuenta además con una reserva de emergencia de helicópteros, aviones cisterna y bomberos listos para ser destinados.

Aunque fuentes comunitarias reconocían en el pico de la catástrofe este verano la importancia de tener una capacidad de respuesta conjunta suficiente, también insistieron en que no era la solución. "La respuesta ante emergencias seguirá siendo importante y necesaria", aseguraron. Pero la solución pasa por gestionar el bosque.

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"Podemos comprar 24 o 50 Canadairs si se prefiere, pero nunca será suficiente", insistieron las mismas fuentes. "La prioridad para nosotros es hacer de la resiliencia a los incendios forestales una parte permanente de cómo planificamos e invertimos en el futuro", sentenciaron.