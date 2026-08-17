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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ucrania busca impedir que Rusia tenga su Starlink
Ucrania intenta impedir que Rusia desarrolle su alternativa a la tecnología de internet por satélite Starlink, de Elon Musk, lo que permitiría a las fuerzas rusas guiar drones en tiempo real sobre territorio ucraniano y mejorar la coordinación de sus tropas invasoras. El ataque del sábado contra el Centro de Cohetes y Espacio Progress, en Samara, que provocó un gran incendio, tuvo como objetivo el principal centro de producción de los cohetes Soyuz-2 utilizados para poner en órbita los satélites "Rassvet", según el Ejército ucraniano y analistas militares.
La oposición rusa denuncia que el partido del Kremlin recibió financiación extranjera
El partido opositor ruso Yábloko, excluido de las elecciones legislativas por supuesta financiación extranjera, denunció este domingo que el oficialista Rusia Unida y otras formaciones leales al Kremlin también recibieron donaciones del exterior.
"Entonces exclúyanlos a todos" es el título del informe colgado en su página web por Yábloko, que recurrió el viernes la anulación del registro de sus listas por parte del Tribunal Supremo.
La formación liberal asegura que los cinco partidos con representación parlamentaria recibieron entre 2021 y 2025 al menos 1.153 millones de rublos (unos 13,6 millones de dólares al cambio actual) en donaciones "con indicios de financiación extranjera".
Ucrania asegura haber dejado sin servicio 7 de los 10 mayores almacenes de Wildberries
Ucrania aseguró este domingo que sus ataques contra el gigante del comercio electrónico Wildberries, el Amazon ruso, han dejado fuera de servicio a siete de los diez mayores centros logísticos de la compañía.
"Ucrania ha dejado fuera de servicio 7 de los 10 mayores centros logísticos de Wildberries", señaló el Ministerio ucraniano de Defensa en la red social Facebook.
El último ataque contra la empresa se produjo la pasada noche, cuando varios drones fueron lanzados contra la región de Moscú.
Ucrania ataca una fábrica en el sur de Rusia que produce combustibles para cohetes
Ucrania aseguró este domingo haber atacado de madrugada una empresa del complejo militar-industrial en la región de Rostov, en el sur de Rusia, que fabrica combustible para cohetes destinado a municiones de varios sistemas de lanzamiento de misiles y otros medios de ataque aéreo.
El Estado Mayor General indicó en Telegram que el objetivo alcanzado fue el complejo Kámenski en Rostov, en el que se registró un incendio.
En el complejo se fabrica combustible sólido para cohetes destinado a las municiones de los sistemas de lanzamiento múltiple "Uragán", "Smerch" y "Tornado-S", así como para diversos sistemas de misiles y medios de ataque aéreo, explicó.
Al menos 7 muertos en un ataque masivo con drones contra la región de Moscú y el sur de Rusia
Al menos siete personas murieron este domingo durante el masivo ataque ucraniano con drones y misiles contra la región de Moscú y el sur de Rusia, según informaron hoy las autoridades locales.
El gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar, confirmó la muerte de otros dos civiles -ya son cinco- en el bombardeo nocturno con drones de ala fija y misiles, que causaron destrozos en viviendas particulares, infraestructuras y fábricas.
En total, las defensas antiaéreas derribaron más de 150 drones en nueve distritos de esa región meridional, que limita con el Donbás y está bañada por el mar de Azov.
Rusia dice haber derribado 822 drones ucranianos desde la tarde del sábado
Las defensas antiaéreas rusas han derribado desde la tarde del sábado 822 drones ucranianos contra 16 regiones y la anexionada península de Crimea, según informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.
Entre las regiones atacadas figuran la fronterizas Kursk, Bélgorod y Briansk, las sureñas Krasnodar y Rostov, y otras regiones del centro de la Rusia europea como Tula, Riazán, Oriol o Kaluga, señala el parte de guerra.
Los aparatos no tripulados de ala fija fueron lanzados por Kiev entre las 8 de la tarde del sábado y las 8 de la mañana del domingo.
Un avión de combate español de la OTAN derriba un dron que violaba el espacio aéreo de Rumanía
El ministro de Defensa de Rumanía, Radu Miruta, ha informado este domingo de que dos cazas españoles desplegados en la misión de la OTAN han interceptado un dron no identificado tras vulnerar el espacio aéreo rumano durante una patrulla de vigilancia.
"A las 04.44, se detectó el objetivo ingresando al espacio aéreo nacional rumano, a 24 kilómetros al norte de Galati. En ese momento, dos aviones de combate españoles F-18, que ya habían sido puestos en alerta como medida de precaución, recibieron autorización para intervenir", ha confirmado el mandatario rumano en una publicación en sus redes sociales.
Según Miruta, el dron --del cual no ha confirmado la procedencia-- fue interceptado y destruido entre las localidades Baleni y Cudalbi, en el sureste del país, cerca de la frontera con Moldavia.
Una nueva oleada de ataques con drones ucranianos deja tres muertos en la región de Rostov (Rusia)
Al menos tres personas han muerto y otra ha sido herida este domingo tras un ataque con drones por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre la región de Rostov, en el sureste de Rusia, según han informado las autoridades locales.
"Esta noche, como consecuencia de un ataque aéreo contra la región de Rostov, tres personas han fallecido y otra ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital. En total, durante la respuesta al ataque masivo del enemigo, se han derribado más de 150 drones y misiles en tres ciudades y nueve distritos", ha comunicado el gobernador de la región, Yuri Slyusar, a través de sus canales oficiales.
El gobernador ha aclarado que varios edificios en la localidad de Kamensk han sufrido daños significativos, entre las que se han encontrado ventanales rotos en bloques de apartamentos y en la estación de tren, por lo que podría haber más heridos.
Rusia pide explicaciones a EEUU y Turquía
El Ministerio de Exteriores de Rusia aseguró este sábado que ha pedido explicaciones a Estados Unidos y Turquía sobre el posible suministro a Ucrania de armamento pesado, incluido misiles tácticos ATACMS. "El daño a todos los niveles de tales suministros es inevitable. No se trata sólo de las víctimas y la destrucción que las autoridades de Kiev intentan incrementar, sino también del grave perjuicio a nuestras relaciones bilaterales con Washington y Ankara", dijo en un comunicado María Zajárova, portavoz de Exteriores.
Ucrania ataca un centro de cohetes y espacio de Roscosmos y una base aérea en Rusia
Ucrania ha atacado con misiles el centro de cohetes y espacio de la agencia espacial rusa, Roscosmos, en la región de Samara, a 900 kilómetros de la frontera del país invadido y una base aérea en Nizhni Nóvogorod a unos 700 kilómetros, señaló este sábado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
"En la región rusa de Samara, fue alcanzada una de las empresas clave de Roscosmos: el centro 'Progress', que, entre otras actividades, estaba involucrado en la producción de componentes electrónicos", escribió en sus redes sociales.
"Un buen logro. La distancia de nuestra frontera es de unos 900 kilómetros", recalcó Zelenski.
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