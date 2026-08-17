Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Seísmo de 7,4 grados

Terremoto en Colombia, en directo | Los equipos de rescate se centran en sacar cuerpos bajo los escombros sin esperanzas de hallar sobrevivientes

El último balance cifra en 289 los fallecidos, además de 4.187 heridos y 143 desaparecidos, mientras que 354 personas han sido rescatadas

Sigue creciendo la cifra de víctimas mortales tras el terremoto de Colombia

Sigue creciendo la cifra de víctimas mortales tras el terremoto de Colombia

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Pablo Gómez

El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 294 personas fallecidas en el país, 3.975 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. 

Noticias relacionadas

Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Trasladado de forma involuntaria al hospital de Plasencia un ravero gravemente afectado por drogas en La Granja
  2. Ayuso felicita a Guardiola, 'protagonista del éxito' de la prolongación de Almaraz ante 'un cierre sin sentido
  3. El alcalde de La Granja, ante la rave ilegal: “Se comportan de forma civilizada, hay vecinos que están bajando a ver cómo es la fiesta”
  4. Un robo de oro, perlas, diamantes y un Cartier acaba con una indemnización de casi 17.000 euros en Cáceres
  5. Fin a La Mafía en Cáceres: el restaurante cambia de nombre tras las disputas legales por la marca
  6. Una fiesta no autorizada desborda el acceso a una zona de La Granja (Cáceres) con cientos de vehículos
  7. Así es por dentro la rave ilegal de La Granja: 'Somos la última juventud libre de Europa
  8. Perfumerías Avenida adelanta el cierre de su tienda de Cánovas en Cáceres y reubica a una de las dos empleadas

El tiempo en Quintana de la Serena: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Quintana de la Serena: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Puebla de la Calzada: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Puebla de la Calzada: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Plasencia: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Plasencia: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

Directo | Sánchez analiza hoy la situación en Ceuta por videoconferencia con varios ministros

Directo | Sánchez analiza hoy la situación en Ceuta por videoconferencia con varios ministros

El tiempo en Olivenza: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Olivenza: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Oliva de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Oliva de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Navalvillar de Pela: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Navalvillar de Pela: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Navalmoral de la Mata: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en Navalmoral de la Mata: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto
Tracking Pixel Contents