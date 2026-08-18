DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Irán acusa a Israel de sabotear los esfuerzos diplomáticos con EEUU: "Es el principal obstáculo para la paz"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha acusado este martes a las autoridades de Israel de sabotear de forma "activa" los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo que ponga fin a la ofensiva desatada junto a Estados Unidos contra el país asiático y las consecuencias derivadas del conflicto en Oriente Próximo.

Araqchi, que ha señalado que Israel es el "principal obstáculo para lograr una paz duradera con Estados Unidos", ha recalcado que el "régimen sionista era y sigue siendo el mayor opositor al memorando de entendimiento" alcanzado entre las partes y que recogía los 60 días de plazo para negociar la paz.

"Hacen todo lo posible por evitar que este acuerdo se alcance, buscan que fracase y que no se pongan en marcha las medidas acordadas", ha aseverado el ministro, según informaciones recogidas por la agencia de noticias IRNA.