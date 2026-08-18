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DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel
Un proyectil impacta contra un buque en Ormuz y deja al menos una víctima frente a las costas de Omán
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Irán acusa a Israel de sabotear los esfuerzos diplomáticos con EEUU: "Es el principal obstáculo para la paz"
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha acusado este martes a las autoridades de Israel de sabotear de forma "activa" los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo que ponga fin a la ofensiva desatada junto a Estados Unidos contra el país asiático y las consecuencias derivadas del conflicto en Oriente Próximo.
Araqchi, que ha señalado que Israel es el "principal obstáculo para lograr una paz duradera con Estados Unidos", ha recalcado que el "régimen sionista era y sigue siendo el mayor opositor al memorando de entendimiento" alcanzado entre las partes y que recogía los 60 días de plazo para negociar la paz.
"Hacen todo lo posible por evitar que este acuerdo se alcance, buscan que fracase y que no se pongan en marcha las medidas acordadas", ha aseverado el ministro, según informaciones recogidas por la agencia de noticias IRNA.
La tripulación india de un mercante denuncia presiones de su empresa para cruzar Ormuz
Los dieciséis miembros de la tripulación india a borde del buque comercial AM Pioneer han denunciado a través de un mensaje de vídeo que la empresa armadora les presiona para navegar por el estrecho de Ormuz, donde han muerto al menos 17 marinos desde febrero, 13 de ellos indios.
"La compañía nos dijo que cruzaríamos el estrecho hacia la India únicamente cuando estuviera abierto para la totalidad de los buques y la navegación fuera segura. Sin embargo, desde la semana pasada nos están obligando a cruzar hacia Fujairah", declaró el capitán de la embarcación, Anil Raj, en un vídeo junto a su equipo.
La tripulación asegura que la compañía les culpa de instigar una protesta y que la empresa ha solicitado apoyo aéreo a las fuerzas de Estados Unidos y seguridad privada para forzar el paso por la zona.
Irán alega que el ataque contra oficina del primer ministro kurdo fue de "falsa bandera"
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, alegó que el ataque con drones contra contra la oficina del primer ministro del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, fue una agresión de “falsa bandera”, es decir, una operación encubierta diseñada para que parezca perpetrada por los iraníes.
“Nuestros amigos kurdos deben mantenerse alerta ante las maniobras de bandera falsa destinadas a sembrar la discordia entre vecinos”, dijo el jefe de la diplomacia iraní en X a última hora de la noche.
Araqchí no indicó que país u organización podría ser responsable del ataque con dos drones cargados con explosivos de la madrugada del lunes contra la oficina de Barzani, así como contra la vivienda del director del servicio regional de Seguridad, en el distrito de Pirmam, en la provincia de Erbil, una acción que no provocó víctimas.
Un proyectil impacta contra un buque en Ormuz
Un buque ha sido alcanzado en la madrugada de este martes por un proyectil de origen desconocido, frente a las costas de Omán, dejando al menos una víctima y daños en la sala de máquinas de la embarcación. "El responsable de seguridad de la empresa ha informado que el buque fue alcanzado por un proyectil desconocido mientras realizaba un tránsito de salida por el estrecho de Ormuz", ha indicado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés). (Seguir leyendo)
Trump, tras amenazar con bombardear Omán: "Los manejaríamos con mucha facilidad"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que podría manejar "muy fácilmente" a las autoridades omaníes, quienes negocian con Irán la gestión del estrecho de Ormuz, horas después de amenazar con atacar Omán si "se interpone" a sus objetivos. "No creo que se hayan portado muy bien, pero los manejaríamos con mucha facilidad, igual que hacemos con otras cosas", ha asegurado en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca. Durante su intervención ante los periodistas, el mandatario ha vuelto a asegurar que Irán quiere llegar a un acuerdo para poner fin a las hostilidades en la región, matizando que "no van a llegar al tipo de acuerdo" que él considera "necesario".
Kushner augura "avances" en el desarme de las milicias palestinas dentro de un mes
El enviado especial de Estados Unidos Jared Kushner ha augurado este lunes "avances" en la desmilitarización de la Franja de Gaza en un plazo de 30 días, tras un encuentro mantenido durante la jornada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien se ha opuesto a esta 'hoja de ruta' de la Junta de Paz, y a quien Kushner ha prometido que no se procederá a la reconstrucción del enclave hasta que se complete el desarme de las milicias palestinas. "Podríamos ver avances en tan solo 30 días, y esperamos comenzar a recuperar parte del control de algunos túneles en los próximos 60 a 90 días. Así que el progreso podría llegar muy pronto, pero necesitamos la cooperación de ambas partes (...) Hemos avanzado mucho para llegar hasta aquí", ha asegurado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News.
Impactan dos drones contra la oficina del primer ministro del Kurdistán iraquí
Al menos dos drones han impactado este lunes contra la oficina del primer ministro de la región autónoma del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, en Erbil, en un ataque procedente del territorio iraní y que de momento no ha dejado víctimas ni heridos.
El propio Gobierno de la región ha indicado en un comunicado que los ataques se han registrado en la oficina del primer ministro y de la Agencia Regional de Defensa del Kurdistán.
Así, ha detallado que se trata de dos vehículos aéreos no tripulados 'Hadid-110', que habrían sido disparados intencionadamente contra la zona. "Condenamos enérgicamente estos ataques y violaciones; son inaceptables y los responsables son plenamente responsables de las consecuencias", han declarado las autoridades, según informaciones recogidas por la cadena Rudaw.
Aumentan a más de 1.260 los muertos en Gaza por ataques israelíes desde el alto el fuego de octubre
El balance de muertos en la Franja de Gaza desde el alto el fuego del 11 de octubre con Israel ha aumentado este lunes a más de 1.260 y el número de heridos a cerca de 4.200, con cinco nuevos fallecidos en las últimas 48 horas y otros 18 heridos, según han informado las autoridades del enclave palestino.
El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado de que 1.265 personas han muerto y 4.198 han resultado heridas desde el alto el fuego, después de que los equipos de rescate hayan recuperado tres cuerpos y otras dos personas hayan muerto por ataques israelíes sobre el enclave.
Asimismo, otras 18 personas han resultado heridas y se ha podido rescatar a 813 palestinos en medio de las dificultades de los rescatistas y de las ambulancias para poder llegar a las víctimas, muchas de las cuales se encuentran bajo los escombros.
Trump asegura que hay diálogo con Irán a través de un canal de comunicación extraoficial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que existe un canal de comunicación extraoficial para las conversaciones de paz con Irán a través de la Guardia Revolucionaria Islámica, justo el día que expira el plazo de 60 días contemplado en el memorando de paz firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio.
En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump confirmó las negociaciones con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, al margen de funcionarios y mediadores del Gobierno iraní, y aseguró a su vez que los ayatolás "deberían izar la bandera blanca de la rendición".
"Son buenos jugadores de póquer, pero se están muriendo", afirmó el mandatario en su entrevista en Fox.
Trump corrige a Vance y recalca que la prioridad de EEUU es "evitar que Irán posea armas nucleares"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que la prioridad de Estados Unidos respecto a Irán es lograr "evitar" que el país centroasiático "posea armas nucleares", unas palabras que contradicen las declaraciones realizadas recientemente por su 'número dos', el vicepresidente JD Vance, que afirmó que la principal prioridad de Washington es abaratar el precio de los combustibles para los ciudadanos estadounidenses.
"El objetivo número uno es, y siempre será, que Irán no tenga, de ninguna forma, armas nucleares", ha insistido Trump en un mensaje difundido a través de redes sociales, donde parece matizar los comentarios realizados hace días por Vance, que situó la cuestión armamentística en segundo lugar.
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