Al menos 100 muertos en un deslizamiento de tierra en una mina de oro artesanal en República Centroafricana

Unas cien personas murieron en un deslizamiento de tierra ocurrido en una mina artesanal de oro en el oeste de la República Centroafricana (RCA), en la localidad de Zamboye, confirmaron a EFE este miércoles las autoridades locales y testigos.

"El yacimiento es una explotación minera artesanal donde las operaciones no se realizan conforme a la normativa (...) Por ahora, hemos contabilizado al menos cien muertos, pero esta no es la cifra final y proporcionaremos una actualización al final del día", dijo a EFE Souleymane Bi, vicealcalde de Zamboye.

Los hechos ocurrieron en la mañana del martes en la subprefectura de Nana-Mambere, en la región de Abba, cerca de la frontera con el vecino Camerún.

Bi afirmó que el deslizamiento era "previsible" porque los mineros artesanales "excavan pozos profundos para extraer oro", al lamentar que "los jóvenes que perecen bajo los escombros no tienen más opción que asumir este riesgo".

Imágenes difundidas en redes sociales y por medios locales que EFE no pudo verificar muestran el momento en el que el derrumbe de tierra sepulta a lo que parecen cientos de personas en una enorme cantera, ante la mirada de otros cientos que observan sin poder hacer nada.

"Es horrible y hacemos un llamamiento al Gobierno y a sus socios, a todas las personas de buena voluntad y a las organizaciones para que ayuden a rescatar a quienes están atrapados en el pozo", añadió el vicealcalde, al detallar que un número indeterminado de heridos han sido trasladados a Bouar, la capital de la subprefectura.

También confirmaron los hechos a EFE varios mineros.

"Eran las 10.00 de la mañana (09.00 GMT) y ya estábamos trabajando en nuestra sección cuando no sobresaltó el ruido de un deslizamiento de tierra y los gritos de auxilio. Nos entristece profundamente haber perdido a nuestros compañeros bajo la masa de tierra que se derrumbó", relató a EFE el minero artesanal Wilfried Ngoloyangue.

Otro minero llamado Florian Gaguende advirtió que "muchas personas siguen desaparecidas" y que las opciones de rescatarlas "son cada vez menores".

"La población está conmocionada y las labores de rescate son limitadas y carecen de los recursos necesarios. Solo pequeños artesanos están haciendo lo que pueden, pero no es suficiente", señaló Gaguende.

También lamentó los hechos el portavoz del Ejecutivo centroafricano, Évariste Ngamana, y aseguró que "el Gobierno trabaja incansablemente para brindar ayuda y asistencia a las víctimas y comparte el dolor de las familias afectadas por esta tragedia", al pedir "solidaridad".

Auge de la minería de oro

Este deslizamiento de tierra se produjo en medio de un auge aurífero en la región, que atrae a un número creciente de jóvenes.

Cada año, mineros pierden la vida debido a deslizamientos de tierra o a la contaminación del agua causada por los productos químicos utilizados en la extracción de oro, y crecen las voces que exigen al Gobierno la aplicación de regulaciones más estrictas.

La parte occidental de la RCA es rica en importantes yacimientos de oro.

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De acuerdo con el código minero, el Gobierno otorga permisos de explotación a cooperativas mineras. Estas minas operan mediante métodos artesanales y, en algunos casos, se asocian con empresas chinas para la minería semimecanizada o industrial.