Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Seísmo de 7,4 grados

Terremoto en Colombia, en directo | El Gobierno colombiano confirma 312 víctimas por el terremoto

El Ejecutivo también cifra en 4.611 las personas heridas y 290 las desaparecidas, mientras que 358 han sido rescatadas de entre los escombros

Un hombre comprueba los daños de un edificio tras el terremoto en Colombia-

Un hombre comprueba los daños de un edificio tras el terremoto en Colombia- / Andres Moreno / Xinhua News / Europa Press / Conta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Pablo Gómez

El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 312 personas fallecidas en el país, 4.611 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. 

Noticias relacionadas

Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La justicia de Cáceres mantiene una orden de alejamiento de 200 metros entre madre e hija por un conflicto familiar
  2. Pilar Boyero, tonadillera de Cáceres, increpada en un concierto : 'Yo grito lo que me da la gana
  3. Brozas suspende su campeonato de pádel tras la muerte de un participante de 45 años
  4. Los pilotos de parapente extremeños cancelaron sus vuelos en Montánchez horas antes del accidente mortal
  5. Pinofranqueado se niega a pagar la orquesta de sus fiestas tras un 'bochornoso espectáculo
  6. Un muerto y cinco heridos en una colisión múltiple en la carretera que une Cáceres y Badajoz
  7. Raveros' aseguran que esta será su última noche en macrofiesta ilegal de La Granja
  8. Pagar el IBI en Extremadura: hasta un 175% de diferencia según el municipio

Trump declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y niega ahora el diálogo con Irán

Trump declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y niega ahora el diálogo con Irán

El tiempo en Zafra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Zafra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Villanueva de la Serena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Villanueva de la Serena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Villafranca de los Barros: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Villafranca de los Barros: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Valverde de LeganÃ©s: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Valverde de LeganÃ©s: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Valencia de AlcÃ¡ntara: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Valencia de AlcÃ¡ntara: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

Antonio Ordóñez anunció su retirada mientras Cáceres acogía a las nuevas figuras del toreo

Antonio Ordóñez anunció su retirada mientras Cáceres acogía a las nuevas figuras del toreo

El tiempo en Trujillo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en Trujillo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto
Tracking Pixel Contents