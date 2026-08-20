DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

El ministro de Defensa israelí: Erdogan arrastra a Turquía a "aventuras peligrosas" en Siria

El ministro de Defensa israelí, El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, acusó este jueves en redes sociales al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de arrastrar a su país a "aventuras peligrosas en Siria", dos días después de que la aviación de Israel bombardeara un aeropuerto militar en este país alegando un supuesto despliegue de tropas turcas en él.

"Erdogan está arrastrando a Turquía a aventuras peligrosas en Siria. Israel no permitirá que nadie amenace su seguridad", escribió el titular de Defensa israelí en la red social X.

"Sería mejor que Erdogan siguiera pronunciando discursos vacíos y fantasiosos contra Israel en el Parlamento turco y no pusiera a prueba la determinación de Israel de defenderse", continúa el texto., acusó este jueves en redes sociales al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de arrastrar a su país a "aventuras peligrosas en Siria", dos días después de que la aviación de Israel bombardeara un aeropuerto militar en este país alegando un supuesto despliegue de tropas turcas en él.

"Erdogan está arrastrando a Turquía a aventuras peligrosas en Siria. Israel no permitirá que nadie amenace su seguridad", escribió el titular de Defensa israelí en la red social X.

"Sería mejor que Erdogan siguiera pronunciando discursos vacíos y fantasiosos contra Israel en el Parlamento turco y no pusiera a prueba la determinación de Israel de defenderse", continúa el texto.