Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia confirma un ataque masivo a fábricas de drones y centros logísticos en Kiev y región

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó este jueves que durante la pasada noche su Ejército lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra empresas del complejo industrial militar ucraniano, centros logísticos y almacenes de combustible y lubricantes en Kiev y su región.

El anuncio ruso llegó justo después de que las autoridades ucranianas informaran de que un ataque masivo ruso contra la capital de Ucrania provocó en las últimas horas la muerte de al menos 12 personas y heridas a otras 34.

"Durante la pasada noche, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre, aéreo y naval, así como con drones de largo alcance contra instalaciones del complejo industrial militar, un centro logístico y almacenes en la ciudad de Kiev y la región de Kiev", señaló en Telegram el mando castrense ruso.