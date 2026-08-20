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Seísmo de 7,4 grados

Terremoto en Colombia, en directo | De la Espriella decreta el estado de emergencia económica, social y ecológica por el terremoto

Según el balance del presidente colombiano, la emergencia deja 314 personas fallecidas, 4.437 heridas y otras 262 permanecen desaparecidas

Miembros de un equipo de rescate trabaja entre los escombros en Cali, Colombia.

Miembros de un equipo de rescate trabaja entre los escombros en Cali, Colombia. / Andres Moreno / Xinhua News / Eu / Europa Press

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Rubén Gargoi

Pablo Gómez

El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 314 personas fallecidas en el país, 4.437 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. 

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Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

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