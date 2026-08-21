Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos cuatro muertos en un ataque ruso con drones en la región ucraniana de Járkov

Un ataque ruso con drones mató la pasada noche a al menos cuatro personas en la aldea de Lezbiazhe, en la región ucraniana de Járkov, que provocó incendios en una zona residencial.

"El enemigo atacó la aldea de Lebiazhe, en el distrito de Chuhuiv, con seis drones durante la noche. Dos mujeres, de 73 y 66 años, murieron como consecuencia del ataque a gran escala", dijo el jefe de la administración militar regional, Oleh Siniehubov, a través de las redes sociales.

Posteriormente, Siniehubov informó de que se habían recuperado dos cuerpos más durante las operaciones de rescate y la remoción de escombros tras los ataques.