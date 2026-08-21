Terremoto en Colombia, en directo | Colombia eleva a 319 el número de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4o

El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 319 personas fallecidas en el país, 4.506 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

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Fuente: El Periódico

Colombia eleva a 319 el número de fallecidos Las autoridades colombianas elevaron este jueves a 319 el número de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto, según un boletín de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La entidad detalló que aún hay 260 desaparecidos y se incrementó a 4.506 la cifra de heridos, mientras que el número de rescatados se mantuvo en 364. El terremoto también deja hasta el momento 153.336 familias damnificadas, formadas por 282.709 personas en 476 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.

Cali intenta retomar sus actividades mientras reconstruye sus calles y enfrenta el duelo Diez días después del terremoto, Cali intenta recuperar el pulso. Los comercios comienzan a abrir, los restaurantes vuelven a recibir clientes y en las calles se asoma la rutina, aunque persisten el silencio, los edificios acordonados y el dolor de quienes perdieron sus seres queridos, viviendas y negocios. La ciudad quiere volver a moverse, pero lo hace con cautela. En algunos sectores, los comerciantes ofrecen nuevos menús, reorganizan sus locales o levantan las persianas como una señal de reactivación frente a una emergencia que dejó más de un centenar de muertos en Cali y alteró la vida económica de miles de familias.

EEUU se plantea cerrar un acuerdo de comercio recíproco con Colombia tras el terremoto El Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, en inglés), Jamieson Greer, se reunió este jueves con el ministro de Comercio de Colombia, Mauricio Gómez Amín, para ratificar el apoyo de Washington tras el terremoto y acercar posturas para cerrar un acuerdo de comercio recíproco. "Estamos comprometidos a fortalecer nuestros vínculos económicos y comerciales, incluso mediante la negociación expedita de un Acuerdo de Comercio Recíproco", aseguró Greer a través de un mensaje en X. Tras reconocer que el seísmo ha planteado "un desafío difícil y temprano" para el Gobierno del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se mostró convencido de que ambas partes lograrán "grandes avances trabajando junto al ministro Gómez Amín y su equipo".

Laura Puig La ardua tarea de reconstruir las comunidades del Eje Cafetero de Colombia tras el terremoto: "Aquí prima la tradición de la autoconstrucción de casas sin criterios de seguridad" El pasado 10 de agosto, cuando tembló la tierra, Gloria Elena Rendón estaba en Cartagena de Indias, en la cosat del mar Caribe. Allí apenas se sintió el terremoto de 7,4 grados que ha dejado al menos 314 muertos y 290 desaparecidos en Colombia, según el último recuento. Pero enseguida empezaron a llegarle noticias de los estragos que había causado en su localidad natal, Apía, una población de unos 12.000 habitantes del departamento de Risaralda incrustada en la cordillera occidental de los Andes y perteneciente al llamado Eje Cafetero. Lee aquí la noticia completa.

Colombia recibe 640 toneladas de ayuda internacional Colombia ha recibido 640 toneladas de ayuda humanitaria internacional para atender a los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, asistencia que ha llegado de una decena de países y que incluye alimentos, medicamentos y agua potable, entre otros. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) detalló en un comunicado que la ayuda ingresó entre el pasado miércoles y este martes por los aeropuertos de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira. Esta fue enviada por Gobiernos, organismos internacionales, entidades de cooperación y organizaciones humanitarias de Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú, Israel, India, Paraguay, China y España.

La oposición colombiana plantea su plan para atender la emergencia por el terremoto La oposición colombiana, liderada por el senador izquierdista Iván Cepeda y el expresidente Gustavo Petro (2022-2026), presentó este miércoles un plan para atender la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. Entre las propuestas, Cepeda pidió que el estado de emergencia económica no afecte a las poblaciones vulnerables y advirtió sobre una posible segunda emergencia por la sequía, los incendios forestales y un eventual fenómeno de El Niño. "Es indispensable actuar desde ahora con prevención, coordinación y responsabilidad, y con un plan nacional de carácter integral", afirmó.

314 fallecidos Según el balance presentado por el mandatario al mediodía de este miércoles, la emergencia deja 314 personas fallecidas, aunque el Instituto de Medicina Legal (IML) confirma que ha recibido 319 cuerpos e identificado al mismo número que anunció De la Espriella. El terremoto, según el mandatario, afectó a quince departamentos y 471 municipios del país en los que hay 262.154 personas damnificadas, agrupadas en 147.464 familias, mientras que 4.437 personas han resultado heridas y otras 262 permanecen desaparecidas. Los daños materiales también son significativos porque se contabilizan 30.664 viviendas destruidas, 136.946 averiadas, 302 edificios colapsados y 5.809 inmuebles con daños estructurales.

El presidente de Colombia decreta el estado de emergencia económica, social y ecológica El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, decretó este miércoles el estado de emergencia económica, social y ecológica por el terremoto de magnitud 7,4 que devastó el centro-oeste del país el pasado 10 de agosto, con el objetivo de facilitar la atención de la tragedia. En un decreto, publicado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el mandatario declaró la emergencia económica en quince departamentos por treinta días para "conjurar la crisis y evitar la extensión de los efectos del desastre".

De la Espriella anuncia acuerdo con aseguradoras para pagos a damnificados por terremoto El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles las medidas acordadas con el sector asegurador para acelerar el pago de las pólizas y facilitar la entrega de ayudas a los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, que deja hasta el momento 314 muertos. Tras una reunión con representantes de las compañías de seguros, el mandatario aseguró que el Gobierno cruzará la información oficial con las bases de datos de las aseguradoras para agilizar tanto las indemnizaciones como la asignación de subsidios estatales. "Todos los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados", afirmó De la Espriella en una declaración desde la nueva sede presidencial, el Palacio San Carlos en Bogotá. El mandatario aclaró que los afectados disponen de "dos años para presentar las solicitudes ante las compañías aseguradoras" y desmintió versiones que advertían sobre un plazo de apenas dos días.