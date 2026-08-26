Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Irán advierte de que considerará como "enemigo" a los países que se unan a la "guerra económica" de Estados Unidos

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un hombre de 44 años tras caer desde un sexto piso en la plaza de los Maestros de Cáceres
  2. Muere Pedro Prado, el empresario que gestionó la Sala Rita y marcó una época en Cáceres
  3. La Unión denuncia que Extremadura perdone 147 millones a Almaraz mientras Cataluña destina 45 millones del impuesto nuclear al campo
  4. Unas 80 presas y azudes extremeños afrontan un posible derribo por la normativa europea
  5. Guardiola mueve ficha para que Plasencia vuelva a celebrar el festival Flores Amarillas
  6. La piscina del Guadiana cambia de bañistas: los perros se tiran al agua este domingo en Mérida
  7. Este martes expiraba el plazo dado por el gobierno para retirar la Cruz de Cáceres y el alcalde responde: 'Voy a luchar para que se quede donde está
  8. Los esqueletos de ladrillo de El Prado en Mérida viven su resurrección y tendrán vecinos en apenas unos meses

La Concatedral de Santa María de Cáceres inicia obras de rehabilitación en su cubierta

La Concatedral de Santa María de Cáceres inicia obras de rehabilitación en su cubierta

La protectora de Cáceres busca personal ante las dificultades del voluntariado: "Ofrecemos un contrato laboral y unas condiciones reguladas"

La protectora de Cáceres busca personal ante las dificultades del voluntariado: "Ofrecemos un contrato laboral y unas condiciones reguladas"

Herido el conductor de un camión tras salirse de la vía en la EX-101 cerca de Fregenal de la Sierra

Herido el conductor de un camión tras salirse de la vía en la EX-101 cerca de Fregenal de la Sierra

Monesterio ofrece formación para continuar profesionalizando al sector del jamón ibérico

Monesterio ofrece formación para continuar profesionalizando al sector del jamón ibérico

Memoria de Futuro reclama en Alburquerque la retirada de reconocimientos vinculados al franquismo

Memoria de Futuro reclama en Alburquerque la retirada de reconocimientos vinculados al franquismo

Vídeo | MSU- Norte pide cobrar por aparcar en La Isla y Puente Trujillo para impulsar el comercio de Plasencia

Vídeo | MSU- Norte pide cobrar por aparcar en La Isla y Puente Trujillo para impulsar el comercio de Plasencia

Cierran los supermercados de Provecaex en Cáceres y Carrefour tomará el relevo

Cierran los supermercados de Provecaex en Cáceres y Carrefour tomará el relevo

Las milicias kurdosirias anuncian su disolución final y la integración al Gobierno de Damasco

Las milicias kurdosirias anuncian su disolución final y la integración al Gobierno de Damasco
Tracking Pixel Contents