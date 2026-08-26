Compensación histórica
Meta pagará hasta 14.000 millones de euros a los estados de EEUU por vulnerar la privacidad de los menores
La indemnización pone fin al proceso judicial iniciado la semana pasada contra la empresa tecnológica, que ha aceptado además limitar el tiempo que los adolescentes pueden pasar en sus plataformas y prohibir herramientas que afectan a su salud mental
La tecnológica Meta indemnizará con hasta 17.100 millones de dólares (unos 14.600 millones de euros) a cerca de 50 estados y territorios de Estados Unidos por vulnerar las leyes de privacidad de los menores y los derechos de los consumidores. La compensación, una de las mayores abonadas por una empresa tecnológica hasta ahora, se ha acordado en el marco del juicio iniciado la semana pasada por cuatro estados —California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey— contra la compañía estadounidense por el daño que sus aplicaciones, incluidas Facebook e Instagram, han provocado sobre la salud de los más jóvenes.
El acuerdo ha sido anunciado este miércoles y supone una importante capitulación por parte de Meta, que sigue negando todas las acusaciones. Además de la multimillonaria compensación económica, la empresa de Mark Zuckerberg también ha aceptado limitar el tiempo que los adolescentes pueden pasar en sus plataformas y prohibir herramientas que afectan a su salud mental. El pacto pondrá previsiblemente fin al proceso judicial, iniciado a raíz de la demanda de cerca de una treintena de estados del país y en el que la acusación aspiraba a obtener hasta 200.000 millones de dólares (más de 171.000 millones de euros) por las supuestas infracciones cometidas.
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Fuente: El Periódico
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