Un atropello en la ciudad francesa de Caen deja al menos un muerto y una docena de heridos, cuatro de ellos graves

Un conductor atropelló en la noche de este miércoles a varias personas cerca de la estación de tren de Caen, en el noroeste de Francia, causando al menos un muerto y una docena de heridos, cuatro de ellos de gravedad, según fuentes cercanas a la investigación citadas por medios franceses.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 hora local cerca de una parada de transporte público próxima a la estación de tren de Caen. Según las primeras informaciones, un vehículo de color negro embistió a varias personas que se encontraban en la zona.

La policía acordonó el lugar mientras los servicios de emergencia atendían a las víctimas. Según medios locales, la mayoría de los heridos son extranjeros, entre ellos ciudadanos afganos, egipcios y bangladesíes.

El conductor huyó del lugar tras el atropello y fue detenido posteriormente en Ouistreham, localidad situada a unos 15 kilómetros al norte de Caen, según las mismas fuentes.

El sospechoso es un hombre de 26 años nacido en Rusia, según informaciones de medios franceses. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y tratan de determinar si el atropello fue intencionado.

El prefecto (delegado del Gobierno) de Calvados se desplazó al lugar de los hechos, que permanecía acordonado durante la noche.

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Según BFMTV, el incidente podría haber estado precedido por una discusión en un bar, aunque las circunstancias y el posible vínculo con el atropello aún no han sido establecidos oficialmente.