GUERRA UCRANIA
Al menos 27 muertos y 42 heridos en un ataque ruso contra un almacén cerca de Kiev
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Berlín
Al menos 27 personas murieron y otras 42 resultaron heridas en un ataque ruso el viernes contra un almacén en el distrito de Bucha, cerca de Kiev, informaron este sábado las autoridades ucranianas.
"Lamentablemente, hasta el momento se han registrado 27 muertos. Y es posible que esta cifra no sea definitiva", escribió en un menaje en Telegram el jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko.
- Diego, el niño de Alcuéscar con leucemia, avanza hacia el trasplante y su familia busca piso en Madrid
- Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, pillados de escapada en Trujillo: 'Iban abrazados y muy cariñosos
- Una intervención policial por un hombre 'con actitud violenta' genera expectación en la parte alta de Ronda del Carmen
- Jaime Polo, el cacereño que competirá en una de las principales federaciones de culturismo natural
- Herida grave una mujer en una salida de vía en la A-66 a la altura de Plasencia
- El Ayuntamiento de Plasencia da por justificados los 8.000 euros concedidos a Fundación Triángulo para la Oficina LGTBI
- La Unión denuncia que Extremadura perdone 147 millones a Almaraz mientras Cataluña destina 45 millones del impuesto nuclear al campo
- Un cortocircuito y un transformador quemado provocaron la suspensión de las carreras de caballos en el Día de la Luz