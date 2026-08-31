Muere una persona y hay al menos 15 desaparecidos tras unas inundaciones repentinas en el Parque Nacional del Gran Cañón

Al menos una persona ha muerto y alrededor de 15 han sido dadas por desaparecidas a causa de una súbita riada registrada en el Parque Nacional del Gran Cañón en el estado de Arizona, en Estados Unidos, según han confirmado las autoridades, que han pedido información sobre personas que pudieran estar visitando la zona para completar la lista de damnificados.

Las autoridades del parque han señalado en un comunicado en redes sociales que por ahora ha sido hallado el cuerpo de un hombre de 46 años cerca de Crystal Rapids, en el río Colorado. "No hay información adicional que compartir en estos momentos", ha apuntado, tras afirmar que unas 15 personas están desaparecidas y que más de 60 han sido evacuadas del lugar.

Asimismo, ha anunciado la imposición de "restricciones de agua" en la zona tras la "significativa inundación repentina", registrada a última hora del sábado. "Las inundaciones dañaron la canalización Transcanyon, dejando al parque con reservas de agua limitadas", ha especificado.

Por otra parte, ha hecho un llamamiento a "la colaboración ciudadana" para localizar a los desaparecidos, antes de agregar que el personal del Parque Nacional del Gran Cañón "continúa con las labores de evacuación y respuesta, y trabaja para localizar a las personas que pudieran haber estado en la zona afectada".

En concreto, el organismo ha pedido a "cualquier persona que conozca a excursionistas o mochileros que se encontraran en el interior del cañón, a lo largo del corredor del arroyo Bright Angel, el 29 de agosto, así como a quienes tuvieran una reserva en un campamento de la zona afectada, que proporcionen información a la División de Servicios de Investigación (ISB, por sus siglas en inglés) del Servicio de Parques Nacionales".

"Esto incluye a quienes pudieran haber estado recorriendo el Sendero North Kaibab desde el inicio del sendero hasta Phantom Ranch, alojándose en el campamento Bright Angel o en la zona conocida como 'The Box', al norte de Phantom Ranch", ha agregado el Servicio, que ha instado a quienes conozcan a alguien que pudiera estar recorriendo estas zonas a comunicarse con la línea de información de su División de Investigación.

La cifra de desaparecidos supone una reducción sobre las 20 personas que el Servicio afirmaba buscar en un mensaje publicado poco antes en redes sociales, donde las autoridades del Parque Nacional han ido informando acerca de lo ocurrido.

Además, según ha indicado el organismo en otro comunicado, hasta "62 personas habían sido evacuadas de Phantom Ranch y del sendero North Kaibab inferior" hasta la mañana de este domingo (hora local), si bien ha previsto la evacuación de más personas durante la jornada, incrementando así una cifra que, por ahora, no ha sido actualizada.

En cuanto a los evacuados, que están siendo atendidos con la asistencia de la Cruz Roja estadounidense, el Servicio de Parques Nacionales ha señalado que, hasta el momento, "no se han registrado heridos".

Los acontecimientos se han desencadenado tras una "crecida repentina" que "causó daños significativos a la infraestructura en todo el Cañón Bright Angel", destruyendo "casi todos los puentes peatonales" que cruzan el homónimo arroyo y obligando al cierre "hasta nuevo aviso" de las citadas zonas afectadas donde las autoridades siguen buscando senderistas, además de los puentes Black Bridge y Silver Bridge, que cruzan el río Colorado. Éste, a su vez, "permanece cerrado al tráfico fluvial hasta nuevo aviso debido a la presencia de estructuras metálicas y escombros en su cauce".

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Además, el Servicio ha alertado de que "se prevén tormentas eléctricas y fuertes lluvias hoy (domingo) y mañana (lunes), lo que podría provocar más crecidas repentinas, deslizamientos de tierra, desprendimientos de rocas y cambios en las condiciones de los senderos y el río".

Fuente: El Periódico