Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia destruye cerca de 240 drones lanzados por Ucrania, que anuncia el derribo de unos cien aparatos

Las autoridades de Rusia han asegurado este lunes haber destruido cerca de 240 drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra el país, incluidos varios en la región de Moscú, en una noche en la que las tropas ucranianas han anunciado el derribo de alrededor de un centenar de aparatos rusos, en un nuevo cruce de ataques en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que los sistemas de defensa aérea han interceptado durante las últimas horas 239 drones ucranianos en varias regiones, así como sobre aguas del mar Negro y en la península de Crimea, anexionada en 2014, sin informaciones sobre víctimas o daños materiales.