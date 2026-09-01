Las autoridades alemanas investigan un presunto atentado contra una subestación eléctrica

Una subestación eléctrica próxima a una central térmica en el estado federado oriental de Brandeburgo fue objeto este martes de un presunto atentado en el que la instalación fue alcanzada supuestamente por varios cohetes de fabricación casera, al tiempo que en la zona se hallaron más artefactos explosivos.

Según informó la Policía de Brandeburgo en su cuenta de X, "se han encontrado varios artefactos no detonados" después de que a las 08.00 locales (06.00) las fuerzas del orden fueran informadas de un "posible daño material en una línea de una subestación eléctrica en Tornow-Preilack (SPN)".

"Los artificieros se encuentran en el lugar", agregó la publicación de la Policía en esa red social, en la que precisó que "no hay repercusiones para la población".

Según habían indicado fuentes del operador de red 50Hertz y de la Policía al diario regional Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ), el incidente produjo en una subestación situada a unos cinco kilómetros de la central eléctrica de Jänschwalde, y los servicios de emergencia que acudieron al lugar hallaron y desactivaron, además, varios "artefactos explosivos e incendiarios no convencionales".

El presunto objetivo era, supuestamente, provocar un apagón a gran escala en la cercana central térmica de carbón.

"Personas por el momento desconocidas infligieron esta mañana presuntamente daños materiales en varias líneas de la red de transmisión de 50Hertz" y se registró una "breve interrupción del suministro", indicó el operador, consultado por el diario.

El operador agregó que todas las líneas ya vuelven a estar en funcionamiento y aseguró que el suministro eléctrico general no está afectado.

"50Hertz colabora estrechamente con las autoridades de seguridad competentes para esclarecer la situación", afirmó una portavoz del operador de red, quien pidió a la población estar especialmente alertas y denunciar a la Policía cualquier persona o suceso sospechoso.

Leag, la empresa operadora de la central térmica aludió en declaraciones al MAZ a una avería técnica en el bloque B de sus instalaciones y agregó que se está investigando si se trata de una coincidencia o si está relacionada con lo que calificó de atentado contra la subestación eléctrica, a través de la cual la electricidad que produce la planta de Jänschwalde se vierte en la red de transmisión de 50Hertz.

"Estamos en coordinación con 50Hertz y, paralelamente a la reparación de los daños en Preilack, trabajamos en la puesta en marcha de la unidad B", que tiene una potencia de 500 megavatios, indicó Leag.

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La central térmica de lignito de Jänschwalde es la cuarta más grande de Alemania y con una potencia de 2.000 megavatios, de los cuales una unidad de 500 megavatios se encuentra en reserva, suministra electricidad a varios millones de hogares.