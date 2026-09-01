Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Tres fueron contactados

Dos españoles siguen desaparecidos tras la riada en Nepal

Hay un total de 583 extranjeros con quienes no se ha podido establecer contacto

Labores de búsqueda de desaparecidos en Nepal.

Labores de búsqueda de desaparecidos en Nepal. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Katmandú

Dos españoles siguen desaparecidos y otros tres ya fueron contactados en Nepal tras la mortal riada que arrasó el norte y centro del país el pasado 26 de agosto, han indicado este martes a EFE fuentes oficiales y de la Junta de Turismo nepalí.

Un documento de la Junta de Turismo nepalí fechado el lunes a las 12.00 hora local (6.15 GMT), al que EFE ha tenido acceso, señala que hay dos ciudadanos españoles desaparecidos entre un total de 583 extranjeros con quienes no se ha podido establecer contacto.

Asimismo, fuentes oficiales confirmaron que lograron establecer contacto con tres españoles que no estaban en la zona del desastre.

Noticias relacionadas

Las cifras están elaboradas con información de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) de Nepal y de la Policía de Turismo, han indicado las fuentes.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Olvidan a un niño de 10 años en una gasolinera de Cáceres y siguen el viaje durante 140 kilómetros
  2. La corona perdida de la Virgen de la Estrella reaparece durante las obras de la muralla de Cáceres
  3. Extremadura alegará contra el derribo de la presa de Hijadilla: “Es un espacio de biodiversidad que debemos proteger”
  4. El PSOE de Extremadura activa la carrera para elegir sus candidatos a las municipales de 2027
  5. Un bar de Malpartida de Cáceres denuncia los efectos en su negocio por las obras: 'Va camino de un año
  6. El Día de Extremadura rendirá tributo a Robe Iniesta con un lema y cartel inspirados en su legado
  7. Una mujer mayor resulta herida en Plasencia tras tropezar en un paso de peatones deteriorado
  8. La Mafia cambia de nombre y prepara su regreso al centro de Cáceres como La Famiglia

Dos españoles siguen desaparecidos tras la riada en Nepal

Dos españoles siguen desaparecidos tras la riada en Nepal

Las Carmelitas se despiden de su colegio de Cáceres después de 135 años de historia: "Queremos deciros, sobre todo, gracias"

Las Carmelitas se despiden de su colegio de Cáceres después de 135 años de historia: "Queremos deciros, sobre todo, gracias"

Alemania culpa a Rusia del ataque con un dron bomba contra el aeropuerto de Leipzig

Alemania culpa a Rusia del ataque con un dron bomba contra el aeropuerto de Leipzig

El rey Haakon VIII jura la Constitución ante el Parlamento noruego

El rey Haakon VIII jura la Constitución ante el Parlamento noruego

El Día de la Infancia baja el volumen y los precios en la Feria de Mérida con atracciones sin música hasta medianoche

El Día de la Infancia baja el volumen y los precios en la Feria de Mérida con atracciones sin música hasta medianoche

Veteranos ok y noveles ko en el inicio de los cuatro extremeños

Veteranos ok y noveles ko en el inicio de los cuatro extremeños

Vídeo | 27 plantas muertas y espacios verdes llenos de colillas: bloque ecologista por la situación de los maceteros y arriates de Gil Cordero en Cáceres

Navalsonora registra más de 6.000 espectadores en las dos jornadas de conciertos en Navalmoral de la Mata

Navalsonora registra más de 6.000 espectadores en las dos jornadas de conciertos en Navalmoral de la Mata
Tracking Pixel Contents