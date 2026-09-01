Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin solo se reunirá con Trump y Zelenski si es para firmar un acuerdo final, según el Kremlin

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania.

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania. / Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Olvidan a un niño de 10 años en una gasolinera de Cáceres y siguen el viaje durante 140 kilómetros
  2. La corona perdida de la Virgen de la Estrella reaparece durante las obras de la muralla de Cáceres
  3. Extremadura alegará contra el derribo de la presa de Hijadilla: “Es un espacio de biodiversidad que debemos proteger”
  4. El PSOE de Extremadura activa la carrera para elegir sus candidatos a las municipales de 2027
  5. Un bar de Malpartida de Cáceres denuncia los efectos en su negocio por las obras: 'Va camino de un año
  6. El Día de Extremadura rendirá tributo a Robe Iniesta con un lema y cartel inspirados en su legado
  7. Una mujer mayor resulta herida en Plasencia tras tropezar en un paso de peatones deteriorado
  8. La Mafia cambia de nombre y prepara su regreso al centro de Cáceres como La Famiglia

Directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Europol alerta de que las nuevas bandas que asaltan los museos son más violentas

Europol alerta de que las nuevas bandas que asaltan los museos son más violentas

El Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata ejecuta trabajos de mejora en la calle Cantarranas

El Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata ejecuta trabajos de mejora en la calle Cantarranas

Muere el ex primer ministro francés Édouard Balladur a los 97 años

Muere el ex primer ministro francés Édouard Balladur a los 97 años

Muere una persona y otra resulta herida tras ser apuñaladas por una mujer en la plaza de Times Square en Nueva York

Muere una persona y otra resulta herida tras ser apuñaladas por una mujer en la plaza de Times Square en Nueva York

Un jurado declara culpable del asesinato del rapero Tupac Shakur al exlíder de una pandilla Duane 'Keffe D' Davis

Un jurado declara culpable del asesinato del rapero Tupac Shakur al exlíder de una pandilla Duane 'Keffe D' Davis

Mueren 11 personas en un nuevo ataque ruso contra Kiev y sus alrededores

Mueren 11 personas en un nuevo ataque ruso contra Kiev y sus alrededores

Navalsonora registra más de 6.000 espectadores en las dos jornadas de conciertos en Navalmoral de la Mata

Navalsonora registra más de 6.000 espectadores en las dos jornadas de conciertos en Navalmoral de la Mata
Tracking Pixel Contents