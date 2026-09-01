Estados Unidos
Un jurado declara culpable del asesinato del rapero Tupac Shakur al exlíder de una pandilla Duane 'Keffe D' Davis
Tres décadas después de la muerte del artista, el acusado --único imputado por este homicidio-- de planear esa muerte con arma mortal ha sido hallado culpable tras escuchar el jurado los alegatos finales
EP
Un jurado popular del estado de Nevada, en el oeste de Estados Unidos, ha declarado este lunes culpable en primer grado por el asesinato del rapero estadounidense Tupac Shakur, en septiembre de 1996, a Duane 'Keffe D' Davis, exlíder de la pandilla California South Side Compton Crips.
De este modo, tres décadas después de la muerte del artista, el acusado --único imputado por este homicidio-- de planear esa muerte con arma mortal, con el agravante de tener la intención de promover, fomentar o ayudar a una banda criminal en el asesinato de la leyenda del hip-hop, ha sido hallado culpable tras escuchar el jurado los alegatos finales, según precisa la cadena CNN.
En los mismos, la Fiscalía ha sostenido que las pruebas circunstanciales y propias confesiones de Davis lo vinculan con el crimen, mientras que su misma defensa ha considerado que las versiones de su cliente son, en realidad, un relato inventado.
Ahora, tras el veredicto del jurado popular, corresponderá al juez determinar la pena definitiva que le será impuesta a Duane 'Keffe D' Davis, quien fue detenido en el año 2023 por su, entonces, presunta implicación en el tiroteo que acabó con la vida del músico, que entonces tenía apenas 25 años.
Shakur es considerado uno de los raperos más importantes e influyentes de la historia del rap. Sus canciones se caracterizaron por denunciar problemas sociales de la época. Comenzó su carrera en la música en enero de 1991 y, entre sus éxitos, destacan temas como 'Changes', 'Old School' o 'So Many Tears', así como el tema 'Thugz Mansion', publicado póstumamente, en el que se imagina diciéndole a su madre que no llore porque él está bien en el cielo tras morir.
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