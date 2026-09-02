Oriente Próximo
Al menos 11 muertos y 58 heridos en los ataques estadounidenses contra Irán
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EFE
Teherán
Al menos 11 personas murieron, incluidas cuatro en una boda, y otras 58 resultaron heridas en los ataques estadounidenses contra Irán de la pasada noche, informaron las autoridades iraníes.
Fuente: El Periódico
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