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Oriente Próximo

Al menos 11 muertos y 58 heridos en los ataques estadounidenses contra Irán

Un avión estadounidense despega para apoyar las operaciones en el marco del conflicto con Irán.

Un avión estadounidense despega para apoyar las operaciones en el marco del conflicto con Irán. / Europa Press

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EFE

Teherán

Al menos 11 personas murieron, incluidas cuatro en una boda, y otras 58 resultaron heridas en los ataques estadounidenses contra Irán de la pasada noche, informaron las autoridades iraníes.

Fuente: El Periódico

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