El Consejo de Ministros alemán aprueba la ayuda a la pensión para niños de 10 euros al mes

El Consejo de Ministros del Gobierno alemán aprobó este miércoles el proyecto de ley de la "pensión de inicio temprano", en virtud de la cual todos los niños de Alemania recibirán a partir de los seis años un capital inicial de 10 euros al mes del Estado para la jubilación privada hasta que cumplan 18 años. Esta medida, que ya fue presentada en diciembre pasado en el marco de un proyecto de ley más amplio para reforzar el pilar privado del sistema de pensiones alemán, puede ser complementada con ingresos de los padres a una cuenta individual que pueden crear para sus hijos.

El Ministerio de Finanzas calcula que, solo con las aportaciones del Estado, la cuenta alcanzaría aproximadamente 2.200 euros al llegar a los 18 años. Sin realizar ninguna aportación adicional, esa cantidad podría convertirse en unos 53.000 euros al llegar a la jubilación. Si se aportan 10 euros al mes más hasta los 18 años, la cuenta podría crecer hasta aproximadamente 107.000 euros al llegar a la jubilación, según estimaciones del Gobierno.

El vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, quien presidió este miércoles el Consejo de Ministros, señaló que "de este modo los jóvenes acumularán un patrimonio propio a lo largo de los años y aprenderán desde una edad temprana cómo funciona la previsión financiera en los mercados de capitales". "Hoy en día, esto depende con demasiada frecuencia de la situación económica de la familia. Esta desigualdad suele prolongarse hasta la vejez. Queremos cambiarlo". La idea es que con los 10 euros que aportará el Estado cada mes para todos los niños los padres podrán abrir una cuenta de inversión y complementarla mediante aportaciones voluntarias.

Los niños para los que no se abra una cuenta individual se beneficiarán de la ayuda, que aún debe pasar por el Parlamento germano, mediante una inversión colectiva en los mercados de capitales bajo la gestión del Banco Central alemán o Bundesbank.

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A partir de la mayoría de edad, la cuenta pasará al sistema de previsión privada para la jubilación con ventajas fiscales. Los rendimientos del dinero ingresado estarán exentos de impuestos hasta el comienzo de la fase de cobro. Por regla general, el capital subvencionado no podrá retirarse antes de cumplir los 65 años. Se podrán realizar aportaciones adicionales de hasta 6.840 euros al año. La pensión de inicio temprano comenzará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 para los niños nacidos en 2020. A partir de 2027, cada año se incorporará la generación que cumpla seis años en ese momento.