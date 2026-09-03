Middle East Forum: los donantes de MAGA y los lazos con Israel del 'think tank' que instó a Marruecos a tomar Ceuta

Castigar a España. Esa es la consigna que promueven desde hace meses algunas organizaciones del ecosistema conservador en Estados Unidos para que el Gobierno de Pedro Sánchez pague por negar al Pentágono el uso de sus bases peninsulares durante el ataque a Irán o por liderar en Bruselas la oposición al “genocidio” de Israel en Gaza. De todas esas voces, el Middle East Forum (MEF) ha sido quizás la más pertinaz. Desde el ‘think tank’ de Filadelfia se ha instado a la Casa Blanca a reconocer Ceuta y Melilla como “territorios ocupados” o utilizar la creciente cooperación militar entre Marruecos e Israel como “palanca” para debilitar la posición estratégica española en el Estrecho. Sus colaboradores han pedido a Tel Aviv que reconozca el derecho a la autodeterminación de catalanes o vascos. Incluso han instado al Mossad a establecer vínculos con la Aliança Catalana de Sílvia Orriols. Pero quizás su ocurrencia más premonitoria llegó en marzo, cuando tituló: "Marruecos debería enviar una nueva Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla".

El MEF no es un verso libre. Más bien al contrario. El laboratorio de ideas fundado en 1994 por el controvertido Daniel Pipes está financiado por donantes del universo ultraconservador en EEUU. Dinero en muchos casos opaco, si bien identificable con ciertos intereses. Una parte considerable de ellos respalda también al ecosistema de organizaciones del movimiento MAGA de Donald Trump que ha impulsado la deriva autoritaria de EEUU. Otros, a las fundaciones estadounidenses que canalizan fondos hacia los asentamientos ilegales de Israel en los territorios ocupados palestinos, según el análisis cruzado de las declaraciones fiscales presentadas por los distintos donantes del MEF.

El MEF tiene también vínculos con el aparato político y de seguridad israelí a través de su personal. Su director ejecutivo, Gregg Roman, trabajó para el ministerio de Defensa israelí y fue asesor del viceministro de Exteriores, Danny Ayalon. Más cercana es todavía la relación de Alex Selsky, director para Asuntos de Israel y el Mediterráneo Oriental. La propia web del MEF lo presenta actualmente como comandante en la reserva del Ejército israelí, concretamente en una unidad de información. Previamente Selsky fue “asesor politico” del primer ministro Binyamín Netanyahu. Por su parte, Efraim Karsh, exdirector del MEF, sirvió durante siete años en la inteligencia militar con el rango de comandante, mientras la subdirectora de operaciones, Liron Yadin, estuvo vinculada a la rama internacional del Likud de Netanyahu.

La amenaza del líder israelí

El mismo Netanyahu que el pasado 10 de abril acusó al Gobierno español de librar “una guerra diplomática” contra Israel y advirtió que “pagará un precio por ello”. Menos de un mes antes, el director de Análisis de Políticas del MEF, Michael Rubin, publicó un artículo, republicado por el American Entererprise Institute, en el que instaba al rey Mohamed VI a “recuperar el espíritu” de la Marcha Verde para tomar Ceuta y Melilla. “Los marroquíes deberían concentrarse, enviar excavadoras a la frontera y después entrar desarmados en Ceuta y Melilla para izar la bandera”, escribió Rubin en un texto ampliamente recogido por la prensa marroquí. Rubin tiene un largo historial de relaciones con Rabat, como reveló EL PERIÓDICO.

La implicación de Marruecos en la avalancha sobre Ceuta ha sido reiteradamente negada por el Gobierno de Sánchez. Pero un informe de la Policía filtrado este miércoles podría alterar substancialmente el dibujo. El informe de Extranjería sostiene que agentes marroquíes participaron en el “guiado activo de la masa” y la “dirección estratégica” del colapso de la frontera. Nada de eso implica necesariamente que existiera algún tipo de coordinación con Rabat del MEF o los intereses que lo respaldan, pero la coincidencia es llamativa.

A lo largo de los años el MEF se ha distinguido por su alineamiento con las posturas de la derecha expansionista israelí, la defensa del intervencionismo militar de EEUU en Oriente Proximo y una islamofobia casi visceral. Tanto que el Center For American Progress lo ha descrito como “uno de los principales” propagadores de los “mensajes anti-islam que contaminan hoy nuestro discurso público”. La organización también actúa a través de Campus Watch como una especie de “policía del pensamiento” en las universidades de EEUU con la intención de censurar cualquier narrativa crítica con las políticas israelíes.

Financiación del MEF

Pero el MEF difícilmente existiría sin su red de donantes, lo que pone en cuestión su independencia. De los 4.5 millones de dólares que declaró en gastos en 2024, casi el 97% los cubrió con donaciones externas. Su principal financiador es Donors Trust --con más de 10 millones de dólares desde 2020, según Philantropy.org-- un fondo opaco que ha sido definido como “el cajero automático del movimiento conservador” en EEUU.

Con unos activos que rondan los 1.400 millones de dólares, Donors Trust respalda a su vez a muchas de las organizaciones que prepararon el regreso de Trump al poder en 2024 y contribuyeron a elaborar su programa político. Desde la Heritage Foundation, a la Federalist Society o America First Legal, que lidera las maniobras judiciales del trumpismo contra la integridad electoral. Pero también a fundaciones que canalizan fondos al proyecto del Gran Israel en Oriente Proximo.

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El mismo solapamiento aparece también en otros de los donantes del MEF. El tercero en importancia, Fidelity Charitable, financia a su vez al Hebron Fund o Friends of Ir David, organizaciones vinculadas a los colonos judíos en los territorios ocupados, así como a los Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FIDF). Algo similar ocurre con el Jewish Communal Fund o Vanguard Charitable, también entre los principales respaldos financieros del MEF y todos ellos vehículos filantrópicos que permiten a sus titulares recomendar donaciones a organizaciones concretas sin que su identidad tenga que hacerse pública.