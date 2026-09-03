Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Estados Unidos

Registrado un terremoto de magnitud 6,3 frente a las costas de Alaska

El epicentro del seísmo ha estado situado unos 84 kilómetros al suroeste de Nikolski, mientras que el hipocentro ha estado ubicado aproximadamente a 35 kilómetros de profundidad

Ubicación aproximada del epicentro del terremoto de magnitud 6,3 en la escala abierta de Richter frente a las costas de Alaska, en EEUU.

Ubicación aproximada del epicentro del terremoto de magnitud 6,3 en la escala abierta de Richter frente a las costas de Alaska, en EEUU. / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

Un terremoto de magnitud 6,3 en la escala abierta de Richter ha sacudido este jueves las costas del estado estadounidense de Alaska, en el noroeste del país, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas o daños materiales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha detallado que el epicentro del seísmo ha estado situado unos 84 kilómetros al suroeste de Nikolski, mientras que el hipocentro ha estado ubicado aproximadamente a 35 kilómetros de profundidad.

Noticias relacionadas

Por su parte, el Centro de Terremotos de Alaska ha indicado que tras el movimiento telúrico se han registrado alrededor de una decena de réplicas, incluidas al menos tres por encima de la magnitud 4 en la escala abierta de Richter, mientras que el Centro de Tsunamis del Pacífico ha descartado por ahora emitir alertas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El SES cesa a los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva
  2. Las Carmelitas se despiden de su colegio de Cáceres después de 135 años de historia: 'Queremos deciros, sobre todo, gracias
  3. María, más de 50 años repartiendo suerte por Cáceres con su inseparable romero: 'La gente me quiere mucho
  4. Una autovía entre Cáceres y Portugal ahorraría 100 y 150 euros por camión y viaje
  5. Extremadura se vuelca con Ceuta: 8.000 personas en Cáceres y otras 8.000 en Badajoz
  6. María Guardiola recuerda a las Carmelitas de Cáceres: 'La mujer que soy les debe mucho
  7. La Junta quiere sustituir al menos el 20% de los pinares de Gata y Las Hurdes por otras especies para frenar los incendios
  8. Las cuatro últimas Carmelitas dejan Cáceres tras más de 135 años: Rafa Mateos las despide

Dos hombres de 36 y 82 años de Magacela y Escurial, nuevos positivos de fiebre del Nilo en Extremadura

Dos hombres de 36 y 82 años de Magacela y Escurial, nuevos positivos de fiebre del Nilo en Extremadura

Gloria Steinem, feminista y curiosa hasta el final

Gloria Steinem, feminista y curiosa hasta el final

Casas del Castañar se prepara para su gran cita con la montaña: la Crono Asperillas roza el lleno

Casas del Castañar se prepara para su gran cita con la montaña: la Crono Asperillas roza el lleno

Registrado un terremoto de magnitud 6,3 frente a las costas de Alaska

Registrado un terremoto de magnitud 6,3 frente a las costas de Alaska

La aceitera italiana que quiere quedarse con Deoleo negocia con UniCredit los 500 millones de la compra

La aceitera italiana que quiere quedarse con Deoleo negocia con UniCredit los 500 millones de la compra

Cotrina defiende las movilizaciones por Ceuta, pero acusa a PP y Vox de utilizarlas para la confrontación

Cotrina defiende las movilizaciones por Ceuta, pero acusa a PP y Vox de utilizarlas para la confrontación

México reintrodujo 47 bisontes tras más de 100 años desaparecidos: meses después, la naturaleza empieza a recuperar el ecosistema

México reintrodujo 47 bisontes tras más de 100 años desaparecidos: meses después, la naturaleza empieza a recuperar el ecosistema

Extremadura lleva a Suecia su turismo de aves con una red de más de 170 miembros

Extremadura lleva a Suecia su turismo de aves con una red de más de 170 miembros
Tracking Pixel Contents