1.413 días: Meloni alcanza el Gobierno más largo en una Italia atrapada en el inmovilismo económico y social

En Italia las cosas duran poco —las alianzas políticas, las legislaturas, los Gobiernos e incluso la esperanza de un contrato fijo—, por lo que rozar los cuatro años en el Palazzo Chigi equivale casi a entrar en la categoría de lo imperecedero. Giorgia Meloni alcanza este viernes los 1.413 días al frente de su Ejecutivo, convirtiéndose en la primera ministra al mando del Gobierno más longevo (sin crisis de gabinete ni remodelaciones) de la historia de la república. Los festejos en Bari, donde se ha desplegado la plana mayor de Hermanos de Italia, se anuncian apoteósicos bajo un eslogan de gala: "Un Gobierno más estable, una Italia más fuerte". Sin embargo, tras cuatro años de aparente calma chicha en un país acostumbrado a los sismos políticos diarios, la realidad arroja un balance de inmovilismo casi gatopardiano: una Italia políticamente estable, pero atrapada en el estancamiento.

La elección además de Bari, en el tacón de la bota italiana, no es casual. La capital de Apulia se encuentra en un Mezzogiorno que arrastra desde la posguerra una brecha económica y social con el norte industrializado, una fractura que convirtió al sur en sinónimo de desempleo, emigración y pobreza. Pero algo ha cambiado ligeramente en los últimos años. En 2025, el PIB del Mezzogiorno creció un 0,7%, dos décimas más que el de las regiones del norte, que avanzaron un 0,5%. El dato, todavía modesto, encierra el valor simbólico de una inédita novedad en la dinámica histórica del país.

Un caramelo demasiado jugoso como para que Meloni no lo presentara como el fruto de su propia gestión. "Para nosotros, devolver al Sur su protagonismo es una de las prioridades que hemos impulsado desde que llegamos al Gobierno, con decisiones innovadoras y valientes", presumía tan solo la semana pasada. Todo ello a pesar de que la cruda realidad sea bastante más prosaica: buena parte de las inversiones de las que hoy presume el sur provienen de la herencia recibida, es decir, de los fondos europeos de recuperación y de los proyectos lanzados bajo los Gobiernos de Giuseppe Conte y Mario Draghi. Y de que, además, el espejismo del sur sea más una excepción que la norma en el mapa nacional.

El Espejismo de la Estabilidad

Es, en opinión de diversos expertos, una metáfora perfecta de este cuatrienio. Meloni puede exhibir, es cierto, cierta mejora en el empleo (cuya tasa de paro prevé rondar el 5,7%) o en las rentas. Sin embargo, cuatro años después hay pocos motivos para hablar de una transformación estructural: los salarios siguen por debajo de los niveles de 2021, la sanidad pública se desangra en listas de espera, la deuda navega cómodamente por encima del 137% del PIB y la natalidad continúa su desplome histórico.

Veronica De Romanis, economista y profesora de la Universidad LUISS, pone el dedo en la llaga de la gran paradoja del mandato: la estabilidad. "Es la palabra más repetida durante estos años. El objetivo declarado era crecer, pero ese crecimiento simplemente no se ha visto", resume. Para De Romanis, el balance entre lo hecho y lo no hecho deja un país fiscalmente ordenado por pura inercia, pero huérfano de cualquier impulso reformista o motor económico real.

Esa contención presupuestaria es también la que subraya Nicoletta Pirozzi, politóloga del Istituto Affari Internazionali (IAI), quien señala que el proyecto de Meloni se ha apoyado en una extrema cautela fiscal, respetando en gran medida los marcos heredados de Draghi y los compromisos con Bruselas. Un rigor técnico en los números que la líder de Hermanos de Italia ha compensado con un perfil marcadamente conservador en la batalla cultural: derechos civiles, libertades, inmigración e integración.

Promesas incumplidas y batalla cultural

Lo cierto es que Meloni desembarcó en el Palazzo Chigi con grandes ambiciones: no solo gestionar el día a día, sino reordenar la arquitectura constitucional mediante proyectos como la reforma del premierato para blindar la figura del primer ministro. Sin embargo, como remarca Pirozzi, esa huella duradera en las instituciones no ha llegado a plasmarse y hoy, directamente, no existen las condiciones políticas para reactivar esas reformas ni para planear otras nuevas. Una lectura en la que coincide la periodista y analista Flavia Perina: "¿Qué ha hecho Meloni en estos cuatro años? Fundamentalmente, no hacer las grandes reformas que había prometido a su propio electorado", apunta, sugiriendo que la supervivencia parlamentaria —derivada de los obligados equilibrismos entre sus socios de coalición— ha terminado primando sobre la agenda reformista.

A su vez, el periodista y director de 'Fanpage', Francesco Cancellato, sostiene que, aunque el poder adquisitivo roce mínimos y la economía siga gripada, el verdadero cometido de Meloni era otro: la plena legitimación de la derecha posfascista en las instituciones. "Es un partido de las naciones, que quiere que el derecho nacional prevalezca sobre el derecho comunitario [europeo]", analiza Cancellato, para quien la jefa de Gobierno ha logrado mantener un sólido consenso social gracias a una estrecha conexión ideológica y emocional con el electorado, al menos hasta la irrupción por la extrema derecha del general Roberto Vannacci.

En el tablero internacional, Pirozzi advierte del riesgo a medio y largo plazo de que Roma abdique de su rol histórico como motor de la integración europea para atrincherarse en posiciones soberanistas en materia de migración, clima o defensa. Un balance en el exterior marcado por un pragmatismo táctico: alineamiento firme con Washington y la OTAN en Ucrania, pero salpicado de roces comunitarios —como los choques diplomáticos con Madrid— y un visible deterioro en el espacio cívico, donde la libertad de prensa y el deterioro de la sanidad pública muestran grietas cada vez más difíciles de disimular.

De 9 a 1.413 días

La historia republicana italiana también puede contarse como una competición de resistencia entre primeros ministros. Este 4 de septiembre, en Bari, el Ejecutivo alcanzaría los 1.413 días, superando los 1.412 que duró el segundo Gobierno de Silvio Berlusconi (2001-2005). Será, por tanto, el Gobierno más longevo de la historia de la república, si bien 'Il Cavaliere' mantiene la marca del dirigente que más tiempo ha ocupado el cargo de primer ministro: nueve años, pero repartidos en cuatro legislaturas.

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El dato resulta especialmente llamativo en un país que desde 1946 ha conocido 68 Gobiernos en 19 legislaturas. El récord negativo pertenece al primer Ejecutivo de Giulio Andreotti: nueve días en febrero de 1972. La política italiana ha producido así dos extremos difíciles de conciliar: un primer ministro que no llegó a cumplir diez días y otro que llegó a formar siete Gobiernos. Ahora Meloni añade un capítulo nuevo a esa colección de rarezas.