Un nuevo caso de presuntas donaciones fraudulentas acorrala al ultra británico Nigel Farage

Los escándalos sobre la presunta financiación irregular del partido ultra británico, Reform UK, liderado por el populista Nigel Farage, no paran de acumularse. La formación ha expulsado a dos asesores muy cercanos a Farage tras la emisión de un reportaje que apunta a que mediaron en la elaboración de tres encuestas favorables para Reform UK financiadas por un donante estadounidense, algo que iría en contra de la ley electoral. La investigación también apunta a que el partido utiliza métodos fraudulentos para recibir cuantiosas donaciones del extranjero.

El reportaje, realizado por el grupo de periodistas de investigación Verbatim y emitido en Channel 4, utilizó una cámara oculta para grabar a James Orr, responsable de políticas del partido, y Dan Jukes, asesor principal de Farage, mientras negociaban importantes donaciones con un periodista encubierto que se hacía pasar por el hijo de un acaudalado empresario estadounidense. Las dos partes acordaron el desembolso de más de 30.000 libras esterlinas (unos 35.000 euros) por parte del supuesto multimillonario a la empresa JL Partners por la elaboración de tres encuestas favorables al partido.

Encuestas favorables

Las encuestas se publicaron en las portadas de medios influyentes como The Times o The Daily Telegraph, aunque en ningún momento constó que Reform UK estuviera detrás de su elaboración. En las grabaciones emitidas por Channel 4, el propio Jukes se refiere al presunto donante como alguien “clave” para los “proyectos no oficiales” y reconoce que las encuestas “clandestinas” tienen una “enorme importancia” para el partido. En otra ocasión, Jukes invita al periodista encubierto a hacer pasar como dinero procedente de un donante británico una cantidad de hasta 500.000 libras esterlinas (unos 582.000 euros) que, en realidad, tendría su origen en el falso empresario estadounidense.

El partido ha anunciado este viernes la expulsión de Orr y Jukes pero Farage ha negado cualquier tipo de irregularidad. “El partido no ha infringido ninguna ley. El partido no ha aceptado dinero de origen dudoso ni nada por el estilo”, ha asegurado en declaraciones a la radio LBC. “Se trata de un claro caso de incitación al delito, [los periodistas] estaban trabajando en ello desde hace mucho, mucho tiempo. Han conseguido que un par de nuestros colaboradores dijeran cosas que quizá no deberían haberse dicho. Como consecuencia de ello, han sido destituidos esta mañana”, ha añadido.

La Comisión Electoral, el organismo encargado de fiscalizar a los partidos y sus donaciones, está analizando la información y permanece en contacto con la Policía Metropolitana (Scotland Yard). El organismo ha recalcado que cualquier intento de eludir los controles sobre la financiación de las formaciones políticas debe ser evaluado por la policía, pero ha recordado que la ley exige declarar todas las donaciones admisibles que superen las 11.180 libras esterlinas, así como las donaciones no admisibles que superen las 500 libras. Por ahora, los agentes no han abierto una investigación formal contra el partido.

Financiación irregular

El escándalo se suma a otros casos de presunta financiación irregular que sacudieron a Farage hace apenas unos meses. Uno de ellos tiene que ver con el regalo de 5 millones de libras que el líder de Reform UK recibió del magnate de las criptomonedas Christopher Harborne. Un regalo "personal" que no declaró tras lograr su escaño en el Parlamento 2024 y que la propia Cámara está investigando. Farage insiste en que no ha cometido ninguna irregularidad y ha atribuido las investigaciones contra él a las maniobras del establishment para dañar su imagen.

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La investigación ha salido a la luz en pleno congreso anual de Reform UK, un evento con el que la formación pretende captar la atención mediática y dar un salto hacia adelante en las encuestas. Pero ni el partido ni su líder atraviesan su mejor momento. Además de los escándalos, el nombramiento del nuevo primer ministro laborista, Andy Burnham, el pasado julio y el auge del partido ultra Restore Britain están frenado en seco su trayectoria ascendente y amenazan con echar por tierra las aspiraciones de Farage de convertirse en el nuevo inquilino de Downing Street en 2029.