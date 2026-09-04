La ONU adopta una nueva cartografía mundial acorde con el tamaño real de los continentes

La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) ha dado vía libre este viernes a una resolución presentada por Togo y apoyada por la Unión Africana para abandonar el uso de la proyección de mapas de Mercator y sustituirlo por uno que muestre con mayor precisión el tamaño de continentes como África o regiones como América Latina.

El texto --aprobado con 164 votos a favor y uno en contra, el de Estados Unidos, con seis abstenciones-- alude a que las "distorsiones cartográficas en el tamaño de los continentes, heredadas de la historia, han contribuido a percepciones erróneas, dando lugar en particular a una minimización simbólica de África en el imaginario colectivo". Asimismo, el documento enfatiza "la necesidad de promover representaciones cartográficas del globo más precisas y científicamente fundamentadas", mientras que también alienta a los Estados Miembros, a las organizaciones internacionales y a otras entidades pertinentes a adoptar la proyección de Equal Earth, que muestra los países y continentes con sus tamaños proporcionales.

"El mapa nunca es un objeto neutral. Moldea la imaginación, influye en la percepción del lugar que ocupan los pueblos y los continentes en el mundo y, a veces desde la etapa escolar en adelante, puede mantener representaciones que no se corresponden con la realidad geográfica", ha defendido el ministro de Exteriores de Togo, Robert Dussey, antes de la votación durante un encuentro con los representantes permanentes de los Estados miembros de la Unión Africana (UA).

Estándar mundial

El diseño, introducido por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator en 1569 para facilitar la navegación, sigue siendo el estándar mundial pese a que aumenta la distorsión a medida que una región geográfica se aleja del ecuador.

Según el texto votado en la Asamblea, la proyección de Mercator contribuye a minimizar la percepción del tamaño de África, América Latina y el sur de Asia, y a perpetuar una visión desequilibrada del mundo. Por contra, en el modelo Equal Earth, presentado en 2018, se preservan con precisión las proporciones reales de las regiones, ofreciendo una representación equitativa y visualmente equilibrada.

Fidelidad a la realidad

El ministro de Exteriores francés, Jean Noel Barrot, ha anunciado durante un evento celebrado en París que Francia "abandonará la proyección de Mercator en favor de representaciones cartográficas" más fieles a la realidad y que "se ajusten" a las opiniones expertas.

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"Norteamérica se representa como mucho más grande de lo que realmente es. Estados Unidos, Rusia y China adquieren una importancia visual desproporcionada en comparación con África, Latinoamérica o el Sudeste Asiático. Groenlandia parece casi tan vasta como África, cuando en realidad África es aproximadamente catorce veces más grande. Estas distorsiones acaban arraigándose en nuestra percepción. Ha llegado el momento de corregirlas", ha explicado. Asimismo, el ministro ha defendido que "un mapa nunca es completamente neutral". "Obviamente, cambiar el mapa no cambia el mundo, pero corregir una representación que lo distorsiona ya es un acto de verdad", ha argüido.