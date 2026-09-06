DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

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Fuente: El Periódico

Israel intensifica sus ataques en el sur del Líbano Al menos cuatro personas murieron y otras 20 resultaron heridas este domingo en una serie de ataques israelíes contra distintas localidades de la región de Nabatieh, en el sur del Líbano, según el balance inicial del Ministerio de Salud Pública libanés, mientras Israel afirmó que sus fuerzas estaban respondiendo al lanzamiento de drones de Hizbulá contra sus soldados. El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública informó de dos muertos y dos heridos en Nabatieh al Fawqa; ocho heridos, entre ellos una mujer y un niño, en un barrio de la ciudad de Nabatieh; dos muertos y seis heridos, incluidos dos niños, en Arab Salim; y cuatro heridos en Kafr Rumman.

Irán responde al ataque de EEUU con acciones contra seis barcos en el estrecho de Ormuz La Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado este sábado el ataque de Estados Unidos contra tres petroleros iraníes y ha informado de una respuesta contra seis embarcaciones, incluidos tres petroleros y tres buques más vinculados con Estados Unidos. "La Armada de la Guardia Revolucionaria (...) ha atacado a tres petroleros que cruzaban sin autorización el estrecho de Ormuz y a tres buques vinculados al asesino de niñas de Estados Unidos en otras zonas", ha indicado la Guardia Revolucionaria en un comunicado oficial. El comunicado explica que en la mañana del sábado los "terroristas" estadounidenses han atacado a tres petroleros propiedad de Irán en "un acto brutal fruto de la desesperación" y reconoce "daños".

Irán desmantela a un supuesto grupo terrorista La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este sábado de que ha desmantelado un supuesto grupo terrorista en el sudeste del país, que vincula a Estados Unidos e Israel y que estaría preparando atentados en Irán. "Gracias a una labor de inteligencia y vigilancia, se identificó a un grupo terrorista y se le asestó un golpe decisivo en la provincia de Sistán y Baluchistán y la provincia de Faraj, que resultó en la muerte de dos terroristas", ha anunciado la entidad castrense en un comunicado difundido por la cadena estatal IRIB.

Enjuiciar a los autores de crímenes de guerra El jefe del aparato judicial de Irán, Golamhosein Mohseni Ejei, ha reclamado este sábado a sus aliados de los BRICS que den pasos para enjuiciar a los autores de crímenes de guerra cometidos en Irán en el contexto de la guerra lanzada por Estados Unidos junto a Israel el pasado febrero. "Deberían, en primer lugar, condenar la violación de la soberanía e integridad territorial de Irán de conformidad con las normas internacionales, especialmente la Carta de Naciones Unidas, y adoptar las medidas necesarias para impedir las acciones ilegales de los agresores", ha señalado en declaraciones recogidas por cadena estatal IRIB, en una cumbre del citado grupo.

Estados Unidos ataca un petrolero iraní Un petrolero iraní fue atacado este sábado por cuatro misiles de Estados Unidos en las cercanías de la isla de Jarg, principal terminal petrolera del país persa, sin que se produjeran víctimas, informó la agencia Tasnim. “Un petrolero iraní fue blanco de un ataque con misiles del ejército estadounidense esta mañana a seis millas de la isla de Jarg”, indicó la agencia de noticias vinculada con la Guardia Revolucionaria, que citó como fuente a uno de sus corresponsales en la isla.

La UE se muestra "alarmada" La Unión Europea (UE) está "alarmada" tras la reciente oleada de ataques en Oriente Medio, incluyendo varias ofensivas iraníes a países del Golfo, manifestó un comunicado europeo este viernes por la noche. "La Unión Europea está alarmada por la última escalada militar en Oriente Medio. Condenamos enérgicamente la última oleada de ataques iraníes contra Kuwait, Jordania, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos", señaló el portavoz del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores (SEAE).

Bombas planeadoras a Arabia Saudí El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado este viernes la venta de bombas planeadoras a Arabia Saudí por valor de cerca de 5.000 millones de dólares (unos 4.300 millones de euros) para "fortalecer la seguridad de un aliado importante" ante la inestabilidad en la región. Lea aquí la noticia completa.

Hamás denuncia el plan de Ben Gvir para desplazar a la población palestina de Gaza El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado este viernes que el plan propuesto por el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, para desplazar a la población gazatí demuestra que Israel no ha renunciado a sus intenciones de expansión y control, sino que busca promoverlas de forma estratégica para "favorecer sus intereses políticos y electorales". El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, ha señalado en un comunicado que estas declaraciones vienen a explicar, una vez más, que las acciones de "ocupación" en Gaza, el endurecimiento del bloqueo del enclave, así como las políticas de "matar de hambre y sed a la población" y obstruir la reconstrucción de la Franja están encaminadas a "implementar planes de desplazamiento".

Irán reclama a EEUU que "acepte los hechos" y "retire" a sus militares desplegados en Oriente Próximo El Ejército de Irán ha reclamado este viernes a Estados Unidos que "acepte los hechos" derivados del conflicto abierto por su ofensiva conjunta con Israel contra el país asiático y "se retire de la región", reiterando así su exigencia de que las tropas estadounidenses abandonen Oriente Próximo. "Los problemas del Ejército estadounidense en la región y los problemas de la población de este país se deben a los errores de las autoridades estadounidenses al violar los derechos de un país independiente y civilizado", ha manifestado el portavoz del Ejército, Mohamed Akraminia. "La solución adecuada para Estados Unidos es aceptar los hechos, asumir las consecuencias y retirarse de la región", ha afirmado en un mensaje en redes sociales, en el que ha hecho hincapié en que "esto hará que la región sea más segura y acercará al pueblo estadounidense a la prosperidad".