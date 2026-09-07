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Mediterráneo

Aumentan a 14 los muertos tras el hundimiento del ferry frente a las costas de Chipre

Ocho miembros de la tripulación, incluido el capitán del buque, fueron detenidos

Otras 14 personas siguen desaparecidas

Imagen de archivo de un ferry en Chipre.

Imagen de archivo de un ferry en Chipre. / Europa Press

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EP

MADRID

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha informado este lunes del aumento a 14 del número de fallecidos por el hundimiento de un ferry frente a las costas de Kirenia, en la parte controlada por la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre.

"En el trágico accidente provocado por el naufragio de un ferry pasajeros que viajaba de Girne (Kirenia) a Tasucu, 239 de nuestros compatriotas fueron rescatados, pero lamentablemente 14 de ellos fallecieron. Catorce de nuestros compatriotas siguen desaparecidos", ha detallado durante una comparecencia en la capital, Ankara.

El mandatario ha informado de que las autoridades apoyan las labores de búsqueda con nueve buques y hasta 11 aeronaves. "Tras el accidente, las autoridades del norte de Chipre iniciaron una investigación y ocho miembros de la tripulación, incluido el capitán del buque, fueron detenidos. El proceso judicial está siendo supervisado de cerca por nuestras instituciones", ha dicho.

El 'FiloJet', un catamarán de alta velocidad de dos cubiertas, se encontraba realizando la ruta que va desde la ciudad de Kirenia --conocida en turco como Girne-- hasta la localidad de Mersin, en el sur de Turquía. Entre las personas que viajaban a bordo se encontraban 259 pasajeros y ocho miembros de la tripulación.

El incidente tuvo lugar poco después de la salida del buque, cuando empezó a naufragar después de que comenzara a entrar agua. Las primeras pesquisas apuntan a que el buque, operado por la empresa Filo Denizcilik, sufrió una ruptura en el casco.

Chipre está dividido en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupara la parte norte --el 36,2 por ciento de su territorio-- tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor a que la isla se uniera a este último país.

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En 1983, los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, que mantiene ahí a unos 35.000 militares. Los numerosos esfuerzos dirigidos por la ONU a lo largo de las décadas para reunificar la isla del Mediterráneo oriental sobre la base de una federación bizonal han fracasado hasta ahora.

Fuente: El Periódico

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