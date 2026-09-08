La mayoría de los argentinos rechazan el fervor de Milei por las Malvinas, según una encuesta

Seis de cada diez argentinos descreen del giro nacionalista de Javier Milei en la cuestión de las islas Malvinas, según una encuesta realizada por Management & Fit pocas horas después de que el ultraderechista asegurara que la soberanía argentina "enfrenta un peligro concreto y urgente" en el Atlántico Sur. Creen que Milei, quien tenía hasta hace poco un retrato de Margaret Thatcher en su despacho, actúa "por conveniencia". Muchos encuestados deben haber recordado que en octubre de 2024 recibió al ex premier británico, Boris Johnson y juntos salieron al balcón de la sede del Ejecutivo desde donde, el 2 de abril de 1982, el dictador Leopoldo Galtieri había anunciado la ocupación del archipiélago en poder del Reino Unido desde 1833. Tras escuchar a Milei, Johnson pidió refuerzos militares en las Malvinas. No obstante, calificó al presidente argentino de "anglófilo y admirador de Thatcher".

La insólita ofensiva de un Gobierno que hasta semanas se irritaba con las banderas de las islas agitadas en medio del Mundial, y cuyo ministro de Exteriores, Pablo Quirno, no solo consideró que la "soberanía es un concepto anticuado" sino que no encontraba inconvenientes en que un extranjero se comprara una provincia entera, obedeció a ciertos gestos de Donald Trump hacia Londres relacionados con el presupuesto de la OTAN y su posición frente al bloqueo de EEUU del estrecho de Ormuz. El magnate republicano conversó el lunes con el primer ministro británico, Andy Burnham. El tema Malvinas no parece haber formado parte de las conversaciones y nadie dijo nada al respecto.

Pero el silencio de Trump fue ocupado por dos altas figuras del Gobierno de Israel. El ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu "reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas" e "imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúa". Y añadió: "Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino".

Seguidamente, aunque sin nombrar al archipiélago, el ministro de Finanzas israelí y líder del partido ultraderechista Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, exigió la expulsión del embajador británico en Israel, David Quarrey. "No vamos a ser el felpudo de un Gobierno antisemita de un país conquistado por el Islam radical que intenta salvarse de la decadencia económica y social atacando a los judíos y a le Estado de Israel".

El caso Navitas

Las declaraciones de Gvir llamaron especial atención en Buenos Aires. "Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino". El proyecto petrolero offshore al norte de las Malvinas, conocido como Sea Lion, involucra a la británica Rockhopper Exploration en asociación con Navitas, de Israel. "No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados", había dicho el jueves el ex tertuliano televisivo. El Gobierno anunció en la noche del lunes que presentará una denuncia penal contra Navitas, y otras petroleras.

"Es una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes". La empresa israelí del magnate israelí Gideon Tadmor y su socia, Rockhopper Exploration, no se han tomado muy en serio la nueva política de Argentina. "Creemos que los anuncios no tendrán efecto en las operaciones en Sea Lyon", señalaron. El texto pone énfasis en la validez de "las licencias otorgadas por el Gobierno de las Islas Fakland, un territorio autodeterminado del Reino Unido, que tiene el pleno respaldo del gobierno del Reino Unido". Después se conocieron las palabras de Gvir.

Las contradicciones

"El capítulo de las sanciones a empresas y personas involucradas en la exploración petrolera retomó una experiencia de la etapa kirchnerista, cuando en 2011 se sancionó una ley con ese objetivo que no tuvo eficacia porque no había compañías involucradas en las islas interesadas en el continente al mismo tiempo", recordó el diario La Nación. De acuerdo con el portal La Política Online, el Gobierno "quedó atrapado en su propia ofensiva" porque su anuncio de endurecimiento con las empresas que operan en el mar austral va en contra de lo que venía haciendo como los beneficios extraordinarios otorgados a un proyecto integrado por una petrolera que es alcanzada por las sanciones argentinas, como de Harbour Energy, dueña del 15% de Southern Energy, la sociedad que desarrolla uno de los principales proyectos de exportación de gas.

Esa contradicción, remarcan algunos analistas, muestra que Malvinas nunca había estado en la agenda de Milei, quien tras el partido contra Inglaterra del seleccionado argentino calificó de "gestos de patrioterismo baratos, berretas" las alusiones a las islas. El giro del Gobierno se conoce cuando se encuentra en marcha la organización de un Argentina Week en Londres con el propósito de seducir a inversionistas que operan en la City de Londres.

El anarco capitalista ha llamado a los inversores petroleros a elegir entre Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo, y las operaciones en el mar austral. Para este año 2026, las proyecciones indican que las exportaciones totales de petróleo y gas superarán los 14.400 millones de dólares. Las principales petroleras del mundo ya rechazan operar en Malvinas por el riesgo político que podría suponer si la crisis se profundiza.

La apuesta es Trump

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, tampoco se tomó en serio al ultraderechista. "La declaración de Milei nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas". Buenos Aires aspira, sin embargo, a producir un acontecimiento político y diplomático. La Nación recordó que horas antes de que el anarco capitalista hablara al país el pasado jueves circuló "la versión de un eventual anuncio de un pedido de mediación de Trump para resolver la disputa y lograr que el Reino Unido cumpla las resoluciones de Naciones Unidas y se avenga a negociar sobre la disputa de soberanía". Pero "no hubo nada de aquello".

Algunos asesores de Milei no pierden la esperanza y consideran que la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025, conocida como "corolario Trump" de la Doctrina Monroe puede significar una apertura para sacar de Malvinas a una potencia que no pertenece al hemisferio. "La expectativa de máxima es que anuncie su voluntad de intervenir entre la Argentina y Gran Bretaña, como un modo de apuntalar la campaña electoral de Milei". Una especie de "reversión" del tuit del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien con su intervención permitió el triunfo de la ultraderecha en las parlamentarias de 2025.

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La oferta argentina a Washington de instalar una base naval en el extremo sur del país forma parte de esa ecuación que, al menos para la primera encuesta, tiene el sabor del oportunismo y lo único que busca es recuperar posiciones de cara a los comicios presidenciales de 2027. Un sondeo de Zentrix Consultora estableció un empate técnico entre Milei y el gobernador bonaerense, el peronista Axel Kicillof. El objetivo Malvinas del Gobierno sería incompleto sin recomponer la capacidad militar de las Fuerzas Armadas. En la actualidad, los salarios de los militares por debajo de la línea de la pobreza, al punto que se los autorizó a hacer tareas sin uniforme como manejar Uber.