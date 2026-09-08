Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Polonia despliega aviones en su espacio aéreo ante una nueva oleada de ataques de Rusia contra Ucrania

Dos personas reaccionan en el lugar donde un dron ruso impactó contra un edificio residencial de gran altura en Kiev.

Dos personas reaccionan en el lugar donde un dron ruso impactó contra un edificio residencial de gran altura en Kiev. / MAXYM MARUSENKO / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 61 años el periodista cacereño Juan Carlos Vera
  2. La Primitiva deja este sábado un premio de 46.509 euros en Extremadura
  3. El pueblo de Cáceres donde sobreviven oficios centenarios y una de las fiestas más impactantes de Extremadura
  4. Mérida exprime la Feria hasta el último baile: Shuli, tributo a Manuel Carrasco y fuegos artificiales para despedirla
  5. Llega a Extremadura uno de los grandes espectáculos otoñales, la berrea: cuatro zonas donde verla
  6. Una carretera centenaria hoy olvidada
  7. Una pelea a puñetazos, patadas y tirones de pelo por un 'malentendido' acaba con tres mujeres condenadas en Cáceres
  8. La Guardia Civil detiene a un hombre por robar 100 metros de cableado de cobre en una planta solar de Cáceres

Directo | La ministra de Educación abre el curso en Ceuta con seguridad privada en todos sus centros escolares

Directo | La ministra de Educación abre el curso en Ceuta con seguridad privada en todos sus centros escolares

El tiempo en Zafra: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Zafra: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Villanueva de la Serena: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Villanueva de la Serena: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Villafranca de los Barros: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Villafranca de los Barros: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Valverde de LeganÃ©s: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Valverde de LeganÃ©s: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Valencia de AlcÃ¡ntara: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Valencia de AlcÃ¡ntara: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Trujillo: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Trujillo: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Talayuela: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Talayuela: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre
Tracking Pixel Contents