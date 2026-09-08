Oriente Próximo
Reino Unido prohíbe el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania
El Gobierno británico considera que la expansión de estas colonias perjudica una solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Londres
- La Guardia Civil detiene a un hombre por robar 100 metros de cableado de cobre en una planta solar de Cáceres
- Educación pacta con los sindicatos otros 130 euros para los docentes extremeños y el pago de las tutorías
- Belén Fernández, candidata socialista a la alcaldía de Cáceres en 2027: 'Mi proyecto se ha hecho en la calle, no en un despacho
- Muere a los 61 años el periodista cacereño Juan Carlos Vera
- La noche de las Medallas de Extremadura se viste de gala: tres galardonados, la ausencia de Pedro Porro y el broche de Sanguijuelas
- Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: Caos, suciedad, un mechón de pelo en el armario y unas bragas robadas
- La divertida boda del alcalde de Jerez de los Caballeros: así fue el 'sí, quiero' de Raúl Gordillo y Shiray Aurora
- El Ayuntamiento de Guadalupe suspende los fuegos artificiales de la víspera del Día de Extremadura