Israel ordena el cierre del consulado británico en Jerusalén por sus acciones contra los asentamientos

Israel responde al Reino Unido con una serie de medidas de represalia. Este martes una docena de países, liderados por Londres, anunciaron restricciones al comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania. Al día siguiente, el ministro de Asuntos Exteriores israelíes, Gideon Sa’ar, ha declarado que Israel cerrará el consulado británico en Jerusalén Este, entre otras acciones contra los ingleses, por lo que él considera unas medidas "escandalosas". Sa’ar ha acompañado el anuncio de advertencias contra otros países que adopten acciones similares, mientras la violencia de colonos y soldados israelíes en la Cisjordania ocupada provoca la muerte de cuatro palestinos en las últimas 24 horas.

Según Sa’ar, Tel Aviv prevé expulsar a los representantes británicos del Centro Internacional de Apoyo a Gaza en Kiryat Gat, poner fin al entrenamiento británico de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en Cisjordania y prohibir la entrada a Israel a 12 políticos y ciudadanos británicos, entre ellos el exlíder laborista Jeremy Corbin. A estos los acusa de estar "involucrados en actividades antisemitas y antiisraelíes", y promete negar la entrada de "quienes niegan la existencia misma del Estado de Israel". Sa’ar asegura que la decisión de Londres es "moralmente reprobable y constituye una flagrante injerencia en los asuntos de un Estado soberano y en su proceso electoral", ya que el anuncio ha sido a menos de dos meses de las elecciones israelíes.

"Desacuerdo con las políticas, no con el pueblo israelí"

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, ha respondido a su homólogo israelí en una entrevista en el diario británico 'Jewish News' que su Gobierno no puede delegar sus responsabilidades morales ni esperar un momento oportuno para abordar lo que considera una ocupación ilegal. "Si somos sinceros entre nosotros, la gente siempre dirá que no hay un buen momento para tomar estas medidas", ha insistido. "Nuestra disputa no es con el pueblo israelí; nuestro desacuerdo es con las políticas del Gobierno del [primer ministro, Binyamín] Netanyahu", ha puntualizado, señalando que no cree que "las acciones del actual Gobierno de Israel estén haciendo que el pueblo israelí esté más seguro; lamentablemente, creo que ocurre todo lo contrario".

Miliband ha descrito la situación en Cisjordania como una limpieza étnica y que el Gobierno británico considera que los palestinos están siendo sometidos a ella por "terroristas colonos". "El reconocimiento por parte del Gobierno del Reino Unido de que se está produciendo una limpieza étnica en Cisjordania, sumado a la creciente tendencia de los gobiernos a pasar de la condena a la acción concreta, debe marcar el inicio de un cambio más amplio en la forma en que la comunidad internacional actúa para detener los crímenes de Israel", ha defendido la organización israelí de derechos humanos B’Tselem. Los países que se han unido a la prohibición de importación son Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia, el Reino Unido y España, aunque ya había impuesto sanciones similares en el pasado, igual que Países Bajos.

"El reconocimiento por parte del Gobierno del Reino Unido de que se está produciendo una limpieza étnica en Cisjordania, sumado a la creciente tendencia de los gobiernos a pasar de la condena a la acción concreta, debe marcar el inicio de un cambio más amplio en la forma en que la comunidad internacional actúa para detener los crímenes de Israel" B'Tselem — organización israelí de derechos humanos

La respuesta de Israel es dura, sobre todo en lo que respecta al cierre del consulado británico en Jerusalén, ya que se trata de una misión diplomática de larga trayectoria y de importancia central y su clausura sin previo aviso es considerada una medida inusual y de gran alcance. Los funcionarios israelíes prevén que la medida se enfrente a una fuerte oposición legal por parte de Londres, que no reconoce la soberanía israelí en Jerusalén Este. Por lo tanto, podría argumentar que las autoridades israelíes no tienen autoridad legal para expulsar a diplomáticos de un territorio que no está bajo su soberanía. A su vez, Tel Aviv ha acusado a Canadá de interferir en sus elecciones, señalando a través de su embajada en Ottawa que el país norteamericano había optado por sacrificar el comercio bilateral en aras de obtener beneficios políticos.

Críticas de la oposición

"Hace un año, reconocimos el Estado de Palestina", afirmaron el martes en una declaración conjunta los líderes británico, francés y canadiense. "Ha llegado el momento de tomar nuevas medidas para cumplir nuestro compromiso de proteger la solución de dos estados, nuestros intereses y defender nuestros valores, antes de que sea demasiado tarde", añadieron. En ella, anunciaron que "tomarían medidas para prohibir la importación de bienes procedentes de los asentamientos y aplicarían medidas específicas contra los asentamientos y quienes los facilitan o se benefician de ellos". La presidencia palestina ha acogido con satisfacción la decisión y la ha calificado de "un paso importante para hacer frente al sistema de asentamientos coloniales de Israel y a las violaciones del derecho internacional contra el pueblo palestino".

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En un Israel sumido en campaña electoral, la noticia llegada desde Londres ha sentado como un batacazo. El líder de la oposición, Yair Lapid, ha acusado al Gobierno de Netanyahu de otro grave fracaso diplomático. "Durante una semana, el gobierno nos ha estado preparando para las sanciones de Gran Bretaña, y luego resulta que hay otros 10 países importantes que se han sumado y nadie lo sabía", denunció el martes en X, reprochando al Ejecutivo de dejar a Israel cada vez más aislado. Mientras tanto, la violencia en la Cisjordania ocupada no se ha detenido. El Ministerio de Salud palestino ha informado que las fuerzas israelíes y los colonos han matado a cuatro palestinos más en las últimas 24 horas, elevando a 100 el número de muertos en Cisjordania desde principios de año.