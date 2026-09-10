Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Teherán ataca dos buques y bases estadounidenses en Jordania y una decena de barcos en Ormuz

Imagen de los controles iraníes en el estrecho de Ormuz.

Imagen de los controles iraníes en el estrecho de Ormuz. / HASAN SHIRVANI / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una churrería en Mejostilla, una librería muy peculiar y un espacio gastronómico: las nuevas aperturas en Cáceres
  2. El Ayuntamiento de Plasencia multa con 18.000 euros una infracción urbanística en la calle Calzada de San Lázaro
  3. Muere a los 94 años Jesús Gabriel y Galán Acevedo, nieto del poeta de Cáceres José María Gabriel y Galán
  4. El TSJEx rechaza que el SES cesara por motivos políticos a un subdirector de Cáceres
  5. El menú del influencer Santierno para su enorme familia cacereña de 16 hijos, 39 nietos y 43 bisnietos
  6. Sorprenden a una mujer zarandeando a un hombre mayor con muletas en Plasencia y le hallan 300 euros ocultos
  7. Educación prepara un nuevo llamamiento de interinos en Extremadura
  8. La UEx crea un complemento de hasta 24.000 euros para facilitar el relevo de su personal funcionario

Un fármaco diseñado con IA reduce la edad biológica en un modesto ensayo clínico

Un fármaco diseñado con IA reduce la edad biológica en un modesto ensayo clínico

Vídeo | Lancelot, la taberna inglesa de la Tabla Redonda que abrieron los Vaughan, cumple 40 años en Cáceres

Vídeo | Lancelot, la taberna inglesa de la Tabla Redonda que abrieron los Vaughan, cumple 40 años en Cáceres

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión

Un enorme grafiti cubre la fachada de la antigua tienda de Punt Roma en Cáceres

Un enorme grafiti cubre la fachada de la antigua tienda de Punt Roma en Cáceres

Galería | Las imágenes de la vuelta al cole en Extremadura

Galería | Las imágenes de la vuelta al cole en Extremadura

Arranca el curso escolar en Extremadura: "Los niños ya tenían ganas, y los padres también"

Arranca el curso escolar en Extremadura: "Los niños ya tenían ganas, y los padres también"

Más de 1,4 millones de euros para transformar la Hospedería levantada sobre uno de los históricos conventos de Alcántara

Más de 1,4 millones de euros para transformar la Hospedería levantada sobre uno de los históricos conventos de Alcántara

Dos matemáticos españoles, claves para que la inteligencia artificial de OpenAI resuelva uno de los 'problemas del Milenio'

Dos matemáticos españoles, claves para que la inteligencia artificial de OpenAI resuelva uno de los 'problemas del Milenio'
Tracking Pixel Contents