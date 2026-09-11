DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

El vicepresidente de EEUU desestima la guerra en Irán como una "cuestión política"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, desestimó este jueves las críticas a la guerra en Irán como una mera "cuestión política" durante un discurso en la convención nacional republicana que se celebra esta semana en Texas.

En un llamamiento a los votantes de su partido que se oponen a la impopular guerra, prolongada ya durante más de seis meses, el líder republicano les pidió que no "entreguen el país a un montón de gente loca", en referencia al Partido Demócrata, que amenaza con arrebatar a los republicanos el control del Congreso en los comicios de noviembre.

La convención es la primera de este tipo que celebra el Partido Republicano en su historia, ya que tradicionalmente estos encuentros tienen lugar en años de elecciones presidenciales para elegir al candidato a la Casa Blanca.