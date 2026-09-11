Emma Bonino, la militante rebelde que defendió el divorcio y el aborto en Italia, muere a los 78 años

Italia pierde a una de sus políticas más rebeldes y vanguardistas. Emma Bonino, líder histórica del Partido Radical italiano —una formación de corte liberal y reformista— y protagonista de tantas luchas feministas que cambiaron al país —desde la ley para el divorcio al aborto—, ha fallecido este viernes a los 78 años en Roma. La muerte de la política llega después de que el lunes hubiera sido ingresada de urgencia en el hospital romano de Santo Spirito, tras una larga enfermedad y un tumor en los pulmones del que en 2023 había dicho haberse curado. "Hoy nos deja una de las protagonistas más lúcidas, valientes y libres de la historia política de nuestro país y del mundo libre", ha anunciado su partido.

Bonino había nacido en Bra, cerca de Cuneo, el 9 de marzo de 1948. A los 18 años se trasladó a Milán, donde se licenció en Letras con una tesi sobre Malcolm X, el activista por los derechos civiles de las personas negras. Se inició muy pronto en la política apoyando, junto a los movimientos feministas, la necesidad del reconocimiento del derecho al aborto. A finales de 1973, junto a Adele Faccio —ex estafeta partisana— y otras militantes vinculadas al Partido Radical, fundó en Milán el CISA (Centro de Información para la Esterilización y el Aborto), que un año después abrió una clínica en Florencia donde se practicaban interrupciones del embarazo: el objetivo era ofrecer un servicio, pero también trasgredir públicamente la ley para empujar a las instituciones a dar respuesta a las cifras trágicas de los abortos clandestinos, entonces un drama inmenso.

Junto a los radicales y otros grupos feministas, Bonino desplegó una estrategia de la provocación: no solo a través de la práctica del aborto en un centro accesible para todas, sino mediante autoinculpaciones por aborto ilegal, como ocurría paralelamente en Francia y Alemania. El objetivo era desvelar la hipocresía del Estado y colocarlo ante la situación paradójica de no poder aplicar sus propias leyes, unas normas que demasiado mundo reclamaba haber violado. Los radicales llegaron incluso a amenazar con denunciar explícitamente a las fiscalías por omisión de acción penal.

El accidente de ICMESA

El 9 de enero de 1975 la policía irrumpió en el CISA de Florencia, detuvo al ginecólogo que trabajaba allí y condujo a comisaría a todas las mujeres presentes en la clínica. Poco después fue arrestada también Bonino, que mientras tanto se había convertido en responsable del centro milanés. Al año siguiente fue elegida diputada con el Partido Radical y, tras el grave accidente de la empresa química ICMESA, entre Seveso y Meda —que provocó la liberación de una nube de dioxina—, contribuyó junto a la Unión de Mujeres Italianas a organizar una campaña para que se permitiera abortar a las embarazadas de la zona. En paralelo presentó en el Parlamento una proposición de ley de interrupciones del embarazo para ese caso concreto.

Por aquel entonces, el liderazgo del Partido Radical acababa de pasar a un joven excéntrico y ambicioso: Marco Pannella. Durante muchos años, la complicidad entre Pannella y Bonino fue una de las más duraderas y fecundas de la historia política italiana. Juntos fundaron decenas de asociaciones y movimientos con los que libraron multitud de batallas por los derechos civiles: las del divorcio y el aborto fueron solo las más famosas y exitosas.

De hecho, fueron infinitas las batallas que libró. En 1987, por ejemplo, Bonino viajó a Varsovia para manifestarse contra el régimen comunista; pocos años después se dejó detener en Nueva York por repartir jeringuillas estériles, cuya venta acababa de prohibirse como forma de combatir las drogas. Y también se comprometió durante años con el desarme nuclear y contra el uso civil de la energía atómica; también luchó por los derechos del pueblo tibetano y por la creación de un tribunal para juzgar los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia.

Grises

Destacó también por sus alianzas controvertidas, que en parte la alejaron de la izquierda, pero que le dieron mayor proyección europea e internacional. En particular, en 1994 resultó elegida con el centroderecha de Silvio Berlusconi, que un año después la nombró comisaria europea de Ayudas Humanitarias y Protección de los Consumidores. Cinco años más tarde, en las elecciones europeas de 1999, los radicales lograron su mejor resultado histórico: el 8,5 % de los votos recogidos por la Lista Bonino.

En su conjunto, además de comisaria europea, fue diputada, senadora cuatro veces europarlamentaria y dos veces ministra para gobiernos socialdemócratas, con Romano Prodi (2006-2008) y con Enrico Letta (2013-1014). Durante años, su nombre asimismo se citó con frecuencia como posible nueva presidenta de la República (aunque probablemente nunca fue una posibilidad realmente alcanzable). Su última iniciativa política fue la lista +Europa, de orientación europeísta y liberal, con la que resultó elegida senadora en los comicios de 2018 tras ganar su colegio uninominal. En las sucesivas elecciones anticipadas de 2022 no obtuvo la reelección.

Noticias relacionadas

Por todo ello también obtuvo importantes reconocimientos. Entre ellos: la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, la Legión de Honor francesa o el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional de 1998. Desde su partido, sin embargo, ha querido recordarla así: "Siempre radicalmente libre. Su vida ha sido una larga lucha contra todo aquello que niega las libertades: contra el aborto clandestino, contra el hambre en el mundo, contra la partitocracia, contra la mutilación genital femenina, contra el justicialismo, contra los genocidios, contra cualquier forma de autoritarismo".