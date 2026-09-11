Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Monarquía Noruega

Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después de funeral de su hermano

El rey Haakon VIII ha ordenado ondear las banderas a media asta tras la muerte de su tía, que llega apenas dos semanas después del fallecimiento de Harald V

Astrid de Noruega durante el funeral de el Rey Harald.

Astrid de Noruega durante el funeral de el Rey Harald. / Casa Real Noruega

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Berlín

La princesa Astrid de Noruega, hermana del difunto rey Harald V cuyo funeral se celebró el miércoles, falleció este vieres a los 94 años, según informó la Casa Real noruega.

El rey Haakon VIII ha recibido con gran tristeza la noticia del fallecimiento de su tía y ha decidido que las banderas del Palacio Real sean arriadas a media hasta este viernes, así como el día del funeral, de acuerdo con la nota.

Noticias relacionadas

"Su fallecimiento es una gran pérdida para todos nosotros. La echaremos de menos", declaró Haakon, que asumió el trono al morir su padre Harald el pasado 28 de agosto a los 89 años.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lancelot, la taberna inglesa de la Tabla Redonda que abrieron los Vaughan, cumple 40 años en Cáceres: 'Su llegada fue realmente un bombazo
  2. Una dombenitense y un Borbón ponen a prueba su amor en 'La isla de las tentaciones'
  3. Plasencia se llena de coches este fin de semana: más de 115 vehículos en 'The Automotive Car Meet'
  4. Los sindicatos convocarán una huelga general el 11 de noviembre si la Junta no negocia la subida salarial
  5. Así es Proyecto ZOE, la iniciativa pionera en España que permitirá a Ismael seguir las clases del 'Dioce' de Cáceres
  6. Llamamiento urgente para cubrir plazas de profesores de Educación Física en Extremadura
  7. El rojo conquista Trujillo: 25 coches de lujo y 50 mujeres toman su Plaza Mayor por una causa solidaria
  8. Cáceres reorganiza sus contenedores en 14 zonas: estas son las calles afectadas

La moda sostenible vuelve a tomar Plasencia: RESOTEX prepara su tercera edición con 36 marcas y tres días de actividades

La moda sostenible vuelve a tomar Plasencia: RESOTEX prepara su tercera edición con 36 marcas y tres días de actividades

Así aborda la prensa de Marruecos la crisis de Ceuta: desde críticas a la política "desconcertante" de España a avisos sobre la visita de Felipe VI

Así aborda la prensa de Marruecos la crisis de Ceuta: desde críticas a la política "desconcertante" de España a avisos sobre la visita de Felipe VI

Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después de funeral de su hermano

Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después de funeral de su hermano

Cáceres abre al público la Cueva del Conejar, un viaje de 17.000 años bajo tierra: "El patrimonio tiene que estar al alcance de la ciudadanía"

Cáceres abre al público la Cueva del Conejar, un viaje de 17.000 años bajo tierra: "El patrimonio tiene que estar al alcance de la ciudadanía"

Galería | Cáceres abre la Cueva del Conejar

Galería | Cáceres abre la Cueva del Conejar

Salud niega demoras en el servicio de Oncología de Mérida y cifra en tres los médicos en activo

Salud niega demoras en el servicio de Oncología de Mérida y cifra en tres los médicos en activo

El sindicato médico extremeño respalda la huelga indefinida y denuncia el exceso de jornada de los facultativos: "Son horas fantasma"

El sindicato médico extremeño respalda la huelga indefinida y denuncia el exceso de jornada de los facultativos: "Son horas fantasma"

Irene Montero oficializa este sábado su candidatura para liderar las izquierdas en las generales

Irene Montero oficializa este sábado su candidatura para liderar las izquierdas en las generales
Tracking Pixel Contents