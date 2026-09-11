Varios muertos al volcar un autobús turístico con casi 50 pasajeros en el este de Suiza

Un autobús turístico con casi medio centenar de pasajeros neerlandeses ha volcado en el cantón suizo de Grisones, el más oriental del país, provocando la muerte de varias personas y heridas a más individuos, en un balance de víctimas que las autoridades no han aclarado hasta el momento.

El suceso ha sido calificado como un "grave accidente" por un portavoz policial, si bien no se conoce la cifra exacta de lesiones y decesos debido a que la Policía de Grisones se ha limitado a informar de que varias personas han fallecido y otras han resultado heridas, agregando que facilitará más información sobre el accidente más adelante, según ha recogido el diario suizo 'Les Temps'.

Al lugar de los hechos, en Susch, una comuna contigua al este de Davos, se han movilizado fuerzas de intervención de fuera del cantón, como la policía cantonal de St. Gallen, más al norte.

El suceso tuvo lugar hacia las 16.45 horas (hora local), cuando el autocar circulaba de Zernez hacia Susch. Entonces, el vehículo chocó contra la barrera de seguridad, antes de salirse de la carretera y quedar volcado sobre un costado, según el citado periódico.

En el autobús, perteneciente a una compañía neerlandesa, viajaban un total de 49 ciudadanos neerlandeses, incluido el conductor, según ha indicado la Asociación General de Empresas de Viajes de los Países Bajos (ANVR, por sus siglas en neerlandés) al diario suizo 'Blick'.

Al calor de lo sucedido y a la espera de que trasciendan más datos, el presidente de Suiza, Guy Parmelin, ha expresado su "más sincero pésame a las familias de quienes han perdido la vida", mostrándose "profundamente conmocionado y consternado por el trágico accidente".

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Agradeciendo "enormemente la labor de los equipos de emergencias", el dirigente ha subrayado que "las autoridades suizas competentes se asegurarán de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y minuciosa para esclarecer todas las circunstancias que rodean este accidente".