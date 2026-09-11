Peter Feaver, exasesor de Bush: "Trump llegó a la Casa Blanca rechazando la invasión de Irak y ahora su base ve en Irán otra 'guerra estúpida'"

Peter Feaver fue asesor de Seguridad Nacional de George W. Bush entre 2005 y 2007, inmediatamente después de que EEUU lanzara lo que llamó "guerra contra el terror", primero en Afganistán y luego en Irak, como represalia por los atentados del 11-S. Durante la presidencia de Bill Clinton fue director de Política de Defensa y Control de Armamentos en el Consejo de Seguridad Nacional. Actualmente, dirige en la Universidad de Duke el centro que él mismo fundó, dedicado a la estrategia internacional y de seguridad de EEUU. Veinticinco años después del 11-S, analiza cómo los atentados cambiaron el uso del poder militar de EEUU, condicionaron dos décadas de política exterior y contribuyeron a crear el escenario político del que emergió Donald Trump.

¿Qué queda hoy día del 11-S en la política exterior estadounidense?

Bush entendió la respuesta al 11-S como una lucha generacional, algo parecido a una nueva Guerra Fría que duraría décadas. En eso acertó parcialmente: algunos de los problemas siguen ahí. Lo que no anticipó fue hasta qué punto los estadounidenses pasarían página. Hoy no sienten que estén todavía en una guerra global contra el terrorismo. Para mis alumnos, el 11-S ni siquiera es un acontecimiento definitorio, como lo pueden ser Gaza, Ucrania o la propia elección de Trump.

¿Qué cambió realmente el 11-S en la forma en que EEUU utilizaba su poder?

Llegó en el momento de máxima hiperpotencia estadounidense. EEUU disponía de enormes capacidades militares y económicas, y Bush concluyó que los costes de no actuar podían ser mayores que los de actuar. La idea era afrontar los problemas antes de que se convirtieran en amenazas mucho mayores. Esa es la lógica de la acción preventiva.

Pero esa doctrina no sobrevivió a Bush.

No. Con Obama el péndulo volvió hacia la contención porque los costes de actuar ya eran evidentes en Irak y Afganistán. Pero con Trump 2.0 vuelve a moverse. Trump es el primer presidente desde Bush que muestra un apetito parecido por asumir riesgos.

¿Hasta qué punto se parece Trump a George W. Bush?

Hay ciertos ecos. Bush estaba dispuesto a ampliar los poderes presidenciales pese a tener a la opinión pública en contra. Trump lleva ambas cosas muchísimo más lejos. Trump es Bush 'con esteroides', una versión extrema. La mayor diferencia es que Bush tenía un proceso de toma de decisiones muy disciplinado, aunque eso no evitó errores graves: el fallo de inteligencia sobre las armas de destrucción masiva de Irak es el ejemplo. Trump es totalmente indisciplinado y caótico.

Uno de sus trabajos en la Administración Bush era hacer crítica interna de la estrategia de seguridad nacional. ¿Cuáles eran sus mayores preocupaciones en ese momento?

Entrar en Afganistán era casi inevitable después del 11-S una vez que los talibanes se negaron a entregar a Bin Laden, cualquier presidente hubiera hecho lo mismo. Pero Irak fue una elección. Irak no causó el 11-S y la Administración lo sabía. El temor era que grupos como Al Qaeda consiguieran armas de destrucción masiva de Estados que las poseyeran y apoyaran el terrorismo. En 2002 había otros caminos posibles y Bush escogió el que condujo a Irak.

Peter Feaver, asesor de Seguridad Nacional de George W. Bush entre 2005 y 2007, inmediatamente después de que EEUU lanzara la "guerra contra el terror", primero en Afganistán y luego en Irak / Hal Williams/ cedida

¿Qué lección nos dejaron Irak y Afganistán?

Que puedes equivocarte por hacer demasiado, pero también por hacer demasiado poco o marcharte demasiado pronto. En 2005 era imposible replantear la estrategia global sin saber primero cómo acabaría Irak: si perdías esa guerra, determinadas opciones desaparecían; si la ganabas, disponías de muchas más. Creo que la retirada de Irak dejó asuntos pendientes que obligaron a Obama a regresar para combatir al Estado Islámico. Y también pensé que Biden abandonó Afganistán demasiado pronto, aunque heredó una situación mucho peor por el defectuoso acuerdo de Doha que Trump impulsó durante su primer mandato y que debilitó gravemente al Gobierno afgano.

¿Ve paralelismos entre Irak 2003 e Irán 2026?

Irónicamente, en 2005 Bush creía que Irak estaba razonablemente encarrilado y que Irán era el principal problema, así que trabajé en la estrategia hacia Irán. Un año después vimos que Irak se deterioraba rápidamente y pasamos a preparar el aumento de tropas de 2007. Hoy vuelve a plantearse un dilema parecido: no puedes diseñar una estrategia global sin saber cómo terminarán los conflictos que tienes abiertos. En 2005 era Irak; ahora, para Trump, una de esas grandes incógnitas es Irán.

¿Cómo se explica el rechazo de la base de Trump a su intervención en Irán?

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