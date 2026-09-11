Así aborda la prensa de Marruecos la crisis de Ceuta: desde críticas a la política "desconcertante" de España a avisos sobre la visita de Felipe VI

"Entre una investigación judicial y un nuevo respaldo a Marruecos, España se pierde en su propia cacofonía", ha titulado recientemente el digital marroquí Le360. Con las autoridades marroquíes manteniendo un perfil bajo ante la crisis de Ceuta, ha sido la prensa del país la que ha seguido con más atención cada movimiento de la política española en torno a la ciudad autónoma. En un contexto marcado por la campaña electoral, los medios más oficialistas se han convertido en la principal vía para intentar entender, o como mínimo hacerse una ida, de cómo se percibe la situación desde Rabat.

"Lejos de aclararse (lo que sucedió en Ceuta), el relato se vuelve más confuso con cada nueva declaración, filtración o informe", destaca el citado medio en su artículo. Precisamente, la posición del Gobierno español, que no ha señalado a Marruecos como responsable, y los informes policiales que han ido saliendo han sido uno de los temas más comentados. La prensa apunta a "contradicciones" entre lo que dicen las diferentes instituciones españolas. "Desde Marruecos, lo desconcertante no es que España investigue. Lo incomprensible es que cada institución española parezca investigar una realidad distinta", concluyen.

Uno de los elementos que más se han repetido en el panorama mediático son las palabras del Ejecutivo español descartando la implicación directa de Rabat en la crisis de Ceuta. También que los informes policiales, o la investigación policial, no aportan pruebas concretas de que existieran órdenes de las autoridades marroquíes. Las declaraciones de la oposición señalando y criticando a Marruecos han sido otro elemento de debate, además de las manifestaciones que se han producido en España. Uno de los temas más criticados han sido las "ofensas" que se han producido a la bandera del país magrebí, como en una protesta de la extrema derecha en Madrid en la varios manifestantes rompieron una enseña.

"Provocaciones"

"La continuidad de la laxitud española a la hora de proteger los símbolos marroquíes en su territorio, y el permitir que el discurso de odio y las provocaciones se extiendan por los espacios públicos bajo el pretexto de una falsa 'libertad de expresión', nos empujará, a nuestro pesar, a activar el principio de reciprocidad si las circunstancias lo requieren", se podía leer hace unos días en el editorial del periódico Assabah. Y añadía: "Quien piense que Marruecos se conformará con el papel de espectador mientras ve su bandera pisoteada, se equivoca".

Noticias relacionadas

En la prensa marroquí, toda referencia a Ceuta y Melilla siempre se acompaña de "los enclaves" o "ciudades ocupadas", un calificativo que han usado desde mucho antes de que estallara la crisis. Otra persona que ha recibido especial atención ha sido Felipe VI y la posibilidad de que viaje a Ceuta. Una visita que, coinciden la mayoría de medios, podría tensar las relaciones entre países. Recuerdan que la visita en 2007 de Juan Carlos I fue calificada de "provocación" por Rabat y desató una crisis diplomática. "Si el Gobierno autoriza esta visita, creo que cometerá un grave error y será una imprudencia", argumenta el analista Samir Bennis en Medias24. Explica que esto provocaría una reacción de Marruecos, y que hace años que los dos países mantienen una especie de "código de conducta" con el fin de evitar fricciones "inútiles", por lo que es "preferible que el rey de España no viaje a las dos ciudades". Señala que, si se produce finalmente, "nos podríamos reencontrar con una auténtica crisis diplomática entre Madrid y Rabat".