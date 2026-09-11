Trump afirma que volvería a hacer "exactamente lo mismo" en Irán pese al riesgo de derrota republicana en las 'midterms'
Insinúa haber desestimado invadir Irán "por las elecciones" y rechaza arrepentirse de la guerra aunque los demócratas ganen: "Es lo que hay"
Europa Press
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves con respecto a su decisión de iniciar una guerra contra Irán que "si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo", aunque ello llegase a suponerle una derrota al Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato -las 'midterms'- del 4 de noviembre, un desenlace en el que afirma no creer.
"Si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo", ha espetado Trump tras ser preguntado en una entrevista en la cadena conservadora Fox News si se arrepentía de alguna decisión con respecto a la guerra de Irán. "No creo en la palabra 'arrepentimiento'", ha aseverado.
El magnate republicano ha replicado así al escenario planteado por la periodista Laura Ingraham: que, quizá, de no haber emprendido su ofensiva contra la República Islámica, el Partido Republicano "se encaminaría sin problemas hacia una victoria en las 'midterms'". "Eso no lo sabes", le ha reprochado Trump en una breve interrupción.
"Supongamos que todo fuera sobre ruedas pero Irán tuviera un arma nuclear: la usarían, están locos. Habrían arrasado con Israel, habrían arrasado con Oriente Próximo y habrían empezado a atacar un par de nuestras ciudades", ha asegurado.
De cualquier manera, cuando Ingraham -conservadora pero crítica con la campaña militar estadounidense en Irán- le ha planteado la posibilidad de, una vez decidido intervenir en el país asiático, "entrar con todo y acabar con ellos", el presidente estadounidense se ha excusado en los comicios: "Quizá no lo haga por las elecciones", ha respondido brevemente.
Reiterando su predicción de que la guerra terminará "justo después" de los comicios y añadiendo "o tal vez termine antes", el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a apuntar a un supuesto intento de injerencia iraní en las elecciones de medio mandato: "Están intentando hacer todo lo posible para sacarme del poder porque creen que los demócratas les permitirán, en esencia, tener un arma nuclear", ha defendido.
En el mismo supuesto en el que el Partido Demócrata -al que se ha referido como "un puñado de canallas"- se hiciese con el control del Senado y de la Cámara de Representantes y echase por tierra su agenda, Trump también ha rechazado arrepentirse de iniciar la guerra de Irán: "Es lo que hay", ha zanjado.
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